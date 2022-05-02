Kavala’ya göre iktidar Gezi kararlarını ‘seçim malzemesi’ yapacak

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Gezi Parkı davasında ceza alan Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Hakan Altınay’ı cezaevinde ziyaret etti.

Kavala, AKP’nin davadan istediği kararı çıkartıp bunu seçim kampanyasında kullanmayı planladığını ifade etti.

Fotoğraf: osmankavala.org

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

CHP’li Tanal, Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettiği isimlerin mesajlarını paylaştı.

Osman Kavala: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ‘Osman Kavala’nın tutukluluğunu gerektirecek makul şüphe ve yeterli delil yok’ diyerek hak ihlali kararı verdi. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ise AİHM’nin yeterli şüphe ve delil olmadığı için verdiği hak ihlali kararına rağmen dosyaya yeni bir delil girmeksizin, aynı delillere dayalı olarak bana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, zaten beraat kararı vermişti. AİHM, ‘Senin bu delillerin tutuklamayı gerektirmez. Makul şüphe yok’ diyor, fakat İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, aynı delillerle beni mahkum etti.

‘İktidar yargıyı kullanıyor’

İktidar, burada yargıyı kullanıyor. Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi. Bu ceza akla, mantığa aykırıdır. İktidar, ortaya koyduğu iddialarla mahkeme yoluyla istediği kararı çıkartıp, bunu ilerideki seçimlerde kullanmak üzere bizi de mağdur ediyor, toplumu da mağdur ediyor, yargıyı da itibarsızlaştırıyor. İki yıl hakimlik yapan, AKP’den milletvekili adayı olan birisi, nasıl oluyor da ağır ceza mahkemesi üyesi oluyor ve ağır cezada insanların geleceğiyle, hayatıyla oynuyor, müebbet hapis cezası veriyor?”

‘Akşener’in sözleri çok kıymetlidir’

Tayfun Kahraman: Dünya literatüründe böyle bir dava yok. Ben akademisyenim. Aynı zamanda TMMOB Şehir Plancıları Odası Şube başkanıyım. Bugüne kadar kent suçunu işleyenlere karşı hep kentlerin hukukunu savunduk. Dosyaya hiçbir delil konulmadı. Hiçbir tanık dinlenilmedi. Tape dedikleri hususları, tapeleri de bize ibraz etmediler. Tapeler dediler ama ses kayıtları olması lazım. Ses kayıtlarıyla konuşmaların eşleştirilmesi lazım. Tapeleri dizayn edenler, ‘FETÖ’den tutukludur. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in ‘Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet’ şeklindeki sözleri çok kıymetlidir. Bu sözlerinden dolayı Sayın Akşener’e teşekkürlerimi, selamlarımı iletiyorum.

‘Siyaset için kurgulanan bir dava’

Can Atalay: Önceleri verilen takipsizlik kararlarında ve beraat kararlarında, Gezi’nin insan hakları anlamında demokratik talepleri dile getirdiği, yasa dışı bir eylemin olmadığı vurgulanıyor. İleride demokratik taleplerde bulunacak insanları korkutmak, sindirmek maksadıyla bize bu cezalar verildi. Siyaset için kurgulanan bir dava var. Siyasete ileride malzeme vermek için bu karar ortaya çıktı.

‘Cumhurbaşkanı kimi hedef alıyorsa ceza veriliyor’

Hakan Altınay: Toplumu korkutmak, yıldırmak amacıyla bu dava ortaya çıktı. Bizim suç işlediğimize ilişkin herhangi bir delil yok. Netice itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı, kimi hedef alıyorsa ceza veriliyor. Adil bir yargılama yok. Siyasi iklim nedeniyle bize ceza verildi.