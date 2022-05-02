Yapıcı, Mater ve Özerden’den mesaj: Bu sadece bizim meselemiz değil

Yeni yaşına cezaevinde giren Gezi davası sanıklarından Mücella Yapıcı “Mücadele devam” mesajı verdi. Mine Özerden’se davadan şikayetini hala çekmemiş siyasetçilere seslendi: “Siyasetçilerin de biraz onurlu olmasını bekliyor insan.”

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’i Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti.

Yapıcı: Kaçacak olsam kaçardım

Yeni yaşına cezaevinde giren Yapıcı, Çakırözer aracılığıyla gönderdiği mesajında, “Yaşlansak da gönül aynı gönül! Mücadeleye devam! Dimdik ayakta duruyoruz” dedi.

Yapıcı şunları söyledi: “Mahkeme aşamasında da söyledim. Bir daha söylüyorum: 2014’te açılan davada biz beş kişi beraat ettik. Ve o beraat kararı kesinleşti. O yüzden eski Roma’dan beri evrensel kural olan ‘Non Bis İdem’ ilkesine göre aynı suçtan tekrar yargılanmam mümkün değil. Büyük hukuksuzluk. Kaçma şüphemiz var diye tutukladılar. Oysa ben dava sürerken üç kez yurt dışına toplantılara gittim. Kaçacak olsam kaçardım.”

Özerden: Gücün hukuku çalışıyor

Özerden, “Hukuk katledilerek tamamen haksız bir biçimde tutuklandık. Hukukun gücü değil, gücün hukuku çalışıyor” derken davada şikayetçi olan siyasetçilere seslendi: “Siyasetçilerin de biraz onurlu olmasını bekliyor insan.”

Mater: Almanya’daki işimi bırakıp geldim

‘Kaçma şüphesi’ iddialarına tepki gösteren Mater, “Ben Almanya’daki işimi, projemi bırakıp geldim. Bu mesele sadece bizim meselemiz değil. Türkiye’nin hukukuyla ilgili, Türkiye’nin hukuk mücadelesi, adalet mücadelesi” dedi.