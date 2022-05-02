Akşener’in hedefi 360 vekil: Haram düzenini helal oylarımızla yıktığımız döneme geldik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘millet ittifakı’nın 360 milletvekiline ulaşma hedefini tekrarlarken partisinin birinci çıkacağını savundu.

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Kocaeli’deki bayramlaşma töreninde konuşan Akşener, ittifak olarak belediye seçimini kazanmalarından sonra işlerinin 13’üncü cumhurbaşkanını belirmek olduğunu söyledi.

“Meclis’te en az 360 milletvekilini inşallah alacağız” diyen İYİ Parti lideri, seçmenlerden kendi partilerini birinci çıkarmalarını istedi.

Akşener, “Başbakan Meral” sloganlarına “Onu yapıyoruz inşallah” diye yanıt verirken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Siyasetçi takımının rahatını bozup seçmenin her şeyin hakimi olduğu, seçmenin veli nimet olduğu, beraber el ele tutuşup bu harami düzeni yıktığımız, haram düzenini helal oylarımızla yıktığımız yeni döneme gelmiş bulunuyoruz. Bunun da yol başçısı sizlersiniz. Bu iradenin de sahipleri sizlersiniz. İyi ki varsınız.”