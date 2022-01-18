Akşam Postası / 18 Ocak 2022

Uzmanlar uyarıyor: Salgını ‘saldık’

Covid-19 pandemisine yönelik önlemlerin gevşetilmesi endişelere yol açıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu’ndan göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Levent Akyıldız, “Son kararların hiçbir rasyonel dayanağı yok. Bu salgını, salmak” dedi.

Metro yatırımı engellenen İmamoğlu’ndan gözdağı: Deşifre ederim, akıllarını alırım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin yatırım süreçlerinin iktidar tarafından işletilmemesiyle ilgili gözdağı niteliğinde bir çıkış yaptı “İstanbul’a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar.”

‘Erkam Yıldırım’a hakaret’ davasında Sedat Peker’e yakalama kararı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’a ‘hakaret’ ve ‘iftira’dan altı yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme, Peker hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İTÜ’deki ‘adrese teslim’ ilanlardan bölüm başkanlarının bile haberi yokmuş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) rektör olarak atadığı Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun ‘adrese teslim’ açtığı akademik kadro ilanlarından ilgili bölüm başkanlarının ve dekanın bilgisi olmadığı belirtildi.

Buldan: İmralı’da yürütülecek diyalog görüşmelerini sonuna kadar destekleriz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meclis’te partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına gazeteci Hrant Dink’i anarak başlayan Buldan, gündeminde ekonomideki gelişmeler ve iktidar temsilcilerinin partisine yönelik açıklamaları vardı.

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Latuff’un Berkin çizimini paylaşan avukata dava

Avukat Efkan Bolaç paylaştığı bir karikatür nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten hakkında dava açıldığını duyurdu.

Standard Chartered’tan 28 liralık dolar tahmini

Britanya merkezli bankacılık devi Standard Chartered, dolar/TL için 2022 ve 2023 tahminlerini paylaştı.

İnce ‘iddiasını’ ortaya koydu: Aday arıyorlarsa ikinci olmuş adam burada

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce “Cumhurbaşkanı adayı arıyorlarsa ikinci olmuş adam burada” dedi.

Süper Lig’de kalan haftalar ‘Ahmet Çalık Sezonu’ olarak oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun kalan haftalarının geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor takımının oyuncusu Ahmet Çalık’ın anısına oynatılmasını kararlaştırdı.

Türk oyun şirketleri gaza bastı: Peş peşe milyon dolarlık yatırımlar

Türk mobil oyun girişimi Dream Games, yeni bir yatırım turunda 2,75 milyar dolar değerlemeyle 255 milyon dolar yatırım alırken, bir başka yerli oyun geliştirici Spyke Games, Griffin Gaming Partners liderliğinde 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldığını açıkladı.

İzmir’deki trans cinayetinde tutuklama kararı

İzmir’de trans kadının bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir zanlı ile yanındaki kişi tutuklandı.