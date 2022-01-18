İmamoğlu, ‘tiyatro’ çıkışında Fırat Tanış’a hak verdi; sanatçılardan özür diledi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro projesiyle ilgili onay sürecinin uzamasına dair “Tiyatro oynamaya kalkmasınlar” ifadesini kullandığı için kendisini eleştriren Fırat Tanış’a hak verdiğini söyleyerek tüm sanatçılardan özür diledi.

İmamoğlu, projesi ve finansmanı hazır olduğu halde Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmayan Sefaköy-Beylikdüzü metro hattıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken onay verilmeyen projeyle ilgili şunları söylemişti: “Onay verilmemesi yatırım planına alınmaması İstanbul halkına ihanettir, kötülüktür. İstanbul’a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Bana borçlanma bütçe safsatalarını açmasınlar. Bunu kim, niçin onaylamadı onun cevabını versinler. Aynen nasıl 2020’de İstanbul Büyükşehir meclisinde oy birliğiyle tiyatro yaptılar. İstanbul’dan gitsin nasıl olsa Ankara’da onaylamayız diye, otobüs alım onayına el kaldırdılar ya, aynı şekilde burada da tiyatro oynamaya kalkmasınlar.”

Tanış, İmamoğlu’nun bu açıklamasını alıntılayarak şu sözlerle tepki göstermişti: “Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün.”

ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz.



daha çok bekleriz.



muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün. pic.twitter.com/7vgyRHkwDb — Fırat Tanış (@firattanis) January 18, 2022

İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden Tanış’a hak verdiğini söyledi: “Tiyatro sanatçısı Fırat Tanış eleştirisinde haklı. Bugünkü açıklamamda İstanbul’daki hizmetleri engellemeye çalışanların yanlışlarını vurgularken ‘Tiyatro yapıyorlar’ dememem gerekirdi. Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim.”