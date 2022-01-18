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Yaramazlara biraz batar!

Turkovac için Avrupa İlaç Ajansı’na daha başvuru yapılmamış

Avrupa Birliği’nin aşılarla ilgili denetleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye’nin ürettiği Turkovac aşısıyla ilgili olarak kendilerine henüz bir başvurunun gelmediğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Aralık’ta Turkovac için acil kullanım onayı verildiğini duyurmuştu. Aşının yaygın kullanımı ocak itibariyle başlamıştı.


Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen ilk yerli inaktif Covid-19 aşısı olan Turkovac için 3’üncü faz çalışmaları kapsamında gönüllülerin aşılanması sürüyordu. Çalışması süren aşı, bakanlık tarafından acil kullanım onayı almıştı.

Ancak aşıya dair çalışmaların net ve açık şekilde paylaşılmamasından dolayı uzmanlar Turkovac’a şüpheyle yaklaşıyor.

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre Avrupa İlaç Ajansı, “Turkovac aşısı ile ile ilgili size başvuru geldi mi? AB’de bu aşı kullanılabilir mi? Bu aşıyla ilgili bilginiz var mı” sorularına şu yanıtı verdi: “Turkovac adlı aşının Covid-19’a karşı kullanım amacıyla, Avrupa Birliği’nde kullanım onayı alabilmesi için bize bir başvuru gelmesi gerekiyor. Oysa böyle bir başvuru yok. Turkovac başvurusunun gelmesinden sonra, aşı hakkında yorum yapabiliriz. Son fazdan verileri inceleyerek, bunların doğruluğunu- kullanılabilirliğini daha iyi anlayabiliriz.”

EMA, ancak tüm faz aşama deneyleri tamamlandıktan sonra aşıları ‘acil kullanım onayı’ için incelemeye alıyor. Bu süre zarfında aşıyla ilgili tüm dosyaların kurumla paylaşılması gerekiyor.

EMA, şu ana kadar BioNTech/Pfizer, Novavax, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarına acil onay verdi.

Rus aşısı Sputnik V, Çin aşısı Sinovac, Fransız aşısı Sanofi ve Valneva ile ilgili onay süreci devam ediyor.

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