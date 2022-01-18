İzmir’deki trans cinayetinde tutuklama kararı

İzmir’de trans kadının bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir zanlı ile yanındaki kişi tutuklandı.
Karabağlar ilçesindeki Üçkuyular Mahallesi’nde yaşayan 48 yaşındaki Günay Özyıldız, 16 Ocak’ta saat 23:00 sıralarında apartmanının girişinde bıçaklanarak öldürülmüştü.
Cinayetin ardından 19 yaşındaki Ömer Al ve olay sırasında yanında bulunduğu öne sürülen Z.A. gözaltına alınmıştı.
İkili, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Al’ı cinayet nedeniyle tutukladı. Hırsızlık suçundan aranan Z.A. da bu suçtan tutuklandı.