50 bin şirketin temsilcisi TÜRKONFED: Atılan adımlar nefesimizi daraltıyor

Son dönemde finansman maliyetinin en önemli sorunlar olarak öne çıktığını belirten TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, işletme sermayesine ulaşamadıklarını anlattı. Turan, “Reel sektöre oksijen sağlamak için atılan adımlar nefesimizi daraltıyor” dedi.

Merkez Bankası (MB) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda son dört toplantıda 500 baz puan faiz indirirken, Türk Lirası’nda da büyük kayıplar yaşandı.

20 Aralık sonrası kur korumalı mevduat gibi önlemler açıklansa da bu ürüne katılım beklendiği gibi olmadı. Bunda hükümetin politikalarına olan güvensizliğin büyük payı var.

Ekonomideki bu belirsiz durum iş dünyasını da olumsuz etkiliyor.

Çatısı altında 30 federasyon ve 284 dernek üzerinden 50 bini aşkın şirketi barındıran Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, finansmanın yanısıra finansmana erişim maliyetlerinin son dönemde ekonomiyi kilitlediğini söyledi. “Reel sektöre oksijen sağlamak için atılan adımlar nefesimiz daraltıyor” diyen Turan, “Geçici pansuman niteliğinde kısa vadeli çözümler o an için nefes alınmasını sağlayabilir ancak hedef orta ve uzun vadede kalıcı tedaviler ile hastalığı bitirmekten geçiyor” diye konuştu.

Dünya’dan Yener Karadeniz’in haberine göre Turan şöyle konuştu: “İşletme sermayesi ihtiyacı, son bir yılda dört kata yakın artan sektörlerimiz var. Eskiden yatırım için finansmana ihtiyaç duyulurdu. Şimdi hayatta kalmak için ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle tekstil, gıda gibi hammadde ithalatı ile ihracatı yapan sektörlerde bu durum daha fazla yaşanıyor. Çünkü firmalarımız TL’deki değer kaybı ile birlikte hammadde fiyatlarından çok daha fazla etkileniyor. Bu durum sürdürülemez bir noktaya gelmiştir.”

‘Sorunlar artık kronik hale geldi’

Turan, bu sorunlara yol açan sürece ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin son iki-üç yıldır kur-enflasyon döviz sarmalında yaşadığını ve salgınla birlikte yapısal hale gelen bu sorunları çözmeye çalıştığına dikkat çeken Turan, bunun artık kronik hale geldiğini vurguladı.

Merkez Bankası’nın kararlarının siyasi temelle alındığına dair yüksek bir algı oluştuğuna dikkat çeken Turan, bunun başta ülke risk primi olmak üzere pek çok olumsuz sonuçlara yol açtığını söyledi. Turan, yaşanan sürecin belirsizlik ortamında yerli ve yabancının yatırım iştahını etkileyeceğini ifade ederek, “Bu ortamda bankaların yatırım kredisi verip veremeyecekleri bile soru işareti. Çünkü güveni kaybettiğinizde riskinizi artırırsınız” dedi.