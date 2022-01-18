İnce ‘iddiasını’ ortaya koydu: Aday arıyorlarsa ikinci olmuş adam burada

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce “Cumhurbaşkanı adayı arıyorlarsa ikinci olmuş adam burada” dedi.

İnce CHP’den aday olarak girdiği Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 30’unu almıştı.

Geçen hafta cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili konuşan İnce şu ifadeleri kullanmıştı: “Ben cumhurbaşkanı aday adayıyım. Sandığı koyacağız, partimizin kaç üyesi olursa oy kullanacak. Sandıktan kim çıkarsa o, aday olacak. Belki başkası çıkacak, bilmiyorum. Bütün siyasi partilere benim önerim; üyelerinizin önüne sandığı koyun. Oradan sonuç kim çıkarsa, belediye başkanı çıkıyorsa, bırak o olsun. Amaç seçimi kazanmak değil mi? Yok İstanbul’a veremezmişiz. İstanbul’u ver Türkiye’yi al kardeşim, alabiliyorsan sonra da ‘İstanbul’da belediye meclisinde çoğunluğumuz yok, AK Parti’ye geçer‘ deniyor. Geçsin. Sen seçim kazanmak istiyor musun? ‘Kazanırız ama İstanbul belediyesini kaybederiz, Meclis’te çoğunluğumuz yok‘. Geçsin AK Parti’ye. Al görevden, ata bir kayyum. Yapamıyor musun? Ben mi öğreteceğim size, bunları bilmiyor musun? Sizin derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Önce onu söyleyin. Adı geçen belediye başkanlarına da sesleniyorum; dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar.”

Bu sözleri bir kesim tarafında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu desteklediği yönünde yorumlanmıştı.

Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan İnce, İmamoğlu’nu desteklemesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

“Cumhurbaşkanı adayıyım, niye Ekrem’e destek vereyim” diyen İnce sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben CHP’nin çelişkilerini anlatmaya çalışıyorum. Erken seçim istiyorsun ama kurultayını erteliyorsun. Erdoğan ‘Kriz var, ben de seçimi erteliyorum’ dese ne yapacaksın? Karamollaoğlu, 400 bin oy almış, başrolde geziyor. Akşener, partisinden 1,5 milyon az oy almış, başrolde. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayından 4,5 milyon az oy almış, başrolde. Bana ‘Kenara çekil‘ diyorlar. Partimden 4,5 milyon fazla oy almışım. Niye çekiliyorum? Cumhurbaşkanı adayı arıyorlarsa ikinci olmuş adam burada. Onlar kenara çekilsin.”