Erdoğan, Adana’da da metroya onay vermemiş

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yeni metro projeleri için onay vermeyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Adana’da metrolara onay vermediğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ın İstanbul’a alınacak yeni metrobüs alımına ve yapılacak olan yeni metronun finansına onay vermediğini şöyle duyurmuştu: ”Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!”
Karalar, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Adana’da trafik sorunu metrosuz çözülmez. Sayın cumhurbaşkanımızın ikinci etabı onaylamasını bekliyorduk ama onaylamadı. Niye onaylamadığını bilmiyoruz. Bu benim meselem değil, bütün Adana’nın ve Adanalılar’ın meselesi. Yeniden değerlendirilerek onaylanmasını bekliyoruz.”