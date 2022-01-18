Erdoğan, Adana’da da metroya onay vermemiş

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yeni metro projeleri için onay vermeyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Adana’da metrolara onay vermediğini duyurdu.

Fotoğraf: Adana Büyükşehir Belediyesi / Facebook

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ın İstanbul’a alınacak yeni metrobüs alımına ve yapılacak olan yeni metronun finansına onay vermediğini şöyle duyurmuştu: ”Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!”

Karalar, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Adana’da trafik sorunu metrosuz çözülmez. Sayın cumhurbaşkanımızın ikinci etabı onaylamasını bekliyorduk ama onaylamadı. Niye onaylamadığını bilmiyoruz. Bu benim meselem değil, bütün Adana’nın ve Adanalılar’ın meselesi. Yeniden değerlendirilerek onaylanmasını bekliyoruz.”