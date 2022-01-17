İBB süreci anlattı: 3,5 milyon kişiye hizmet edecek metroya neden hala onay yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB,) bir yıldır cumhurbaşkanlığının onayını beklediğini belirttiği Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap metrosu projesine dair ayrıntıları açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Twitter hesabından şunları yazmıştı: “Cumhubaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık! Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli – Sefaköy – Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. NEDEN?”

İBB’nin yayınlandığı açıklamaya göre şehrin bugüne kadar raylı sistem yatırımı yapılmamış batı kesimindeki ilk metro hattının proje çalışmalarına, 2019’da başlandı. Metrobüs hattını ve E-5 trafiğini rahatlatacak metronun proje ve fizibilite çalışmaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden (AYGM) gelen talep üzerine revize edildi. Mart 2021’de yeniden bakanlığa gönderildi.

Projenin finansmanı Mayıs 2021’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile İBB arasında Yeşil Şehir Aksiyon Planı mutabakatıyla sağlandı.

İBB yönetimi, AYGM’den cevap gelmemesi nedeniyle Kasım 2021’de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüştü. Ancak cumhurbaşkanlığı AYGM onayı olmadan inceleme ve onay sürecinin başlatılamayacağı bilgisini verdi.

Bu nedenle, tüm proje ve fizibilite çalışmaları hazır olduğu belirtilen Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu, 15 Ocak’ta açıklanan kamu yatırım programına dahil edilemedi.

İBB açıklamasında hattın sağlayacağı faydalar şöyle sıralandı:

*Beylikdüzü – Çobançeşme arasında doğrudan metrobüs aksını takip edecek 18,43 km ve 10 istasyonlu Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu, bu akstaki metrobüs yolculuğu talebini önemli ölçüde azaltacak.

*Hattın, İstanbul’un doğu-batı aksında önemli yolculuk talebini karşılayan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Hafif Metro Hattı’yla entegre olmasıyla da Tarihi Yarımada’dan Büyükçekmece ve Beylikdüzü’ne kadar raylı sistem ulaşımı sağlanacak. Böylece, E5 üzerindeki araç trafiği önemli ölçüde azalacak.

*Yine hattın Esenyurt-Saadetdere uzatmasıyla, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’na entegrasyon sağlanacak. Bu bölüm de TEM üzerindeki araç yolculuklarını hafifletecek.