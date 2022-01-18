Bakan Koca: Günlük vaka sayılarının yarısı hala İstanbul’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Covid-19 vaka sayılarının yarısının hala İstanbul kaynaklı olduğunu bildirdi.

Bilim kurulu toplantısı yazılı açıklama yayınlayan sağlık bakanı özetle şunları söyledi:

* Son bir haftada görülen vakaların yüzde 13’ü 12-19 yaş aralığında, yüzde 34’ü 20-34 yaş aralığında, yüzde 29’u 35-49 yaş aralığında, yüzde 16’sı 50-64 yaş aralığında, yüzde 8’i 65 yaş üzerindedir. (Diken notu: Sağlık bakanının verdiği bu oranlar içerisinde 12 yaş altındaki vakalara yer verilmedi. Bakanlığın paylaştığı oranları toplayınca yüzde 100’e ulaşılıyor. Bunun yanında uzmanların bildirdiğine göre çok fazla sayıda 12 yaş altı vaka var.)

* Aktif vakaların yüzde 1,45’i hastaneye yatmış, binde 3’ü yoğun bakıma girmiş ve onbinde 1’i entübe edilmiştir. Ancak 65 yaş üzeri aktif vakaların ise yüzde 10.11’i hastaneye yatmış, yüzde 3.11’i yoğun bakıma girmiş ve yüzde 0.99’u entübe edilmiştir.

* Bilim Kurulumuzun görüşleri de dikkate alınarak Bakanlığımız maddeler halinde alınan tedbir ve prensip kararları alınmıştır.

* Aşı olmuş vatandaşlarımızın karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edilecektir.

* Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir.

* Vakalar, hastaneye yatanların yaş grupları dikkate alınarak değerlendirildiğinde 65 yaş üzeri büyüklerimizin risk altında olduğunu göstermektedir. 65 yaş üzeri büyüklerimizi korumak için azami hassasiyet gösterilmelidir. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın hatırlatma dozunun uygulanması son derece önemlidir