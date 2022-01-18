Türkiye’de kiracı oranı Avrupa’ya göre ne durumda?

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi’nin 2020 verilerine göre Türkiye Avrupa’da kiracı oranının en yüksek olduğu ülkelerin başında. Türkiye’yle sınır komşusu Yunanistan ve Bulgaristan arasında da bu alanda ciddi fark var.

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Euronews Türkçe’nin aktardığına göre Avrupa’da kiracı oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 58’le İsviçre. Bu ülkede kendi evinde yaşayanların oranı sadece yüzde 42. Almanya yüzde 50 oranıyla listede ikinci sırada yer alsa da 80 milyonu aşan nüfusu hesaba katıldığında Avrupa’da en fazla kiracının bulunduğu ülke. Bu alanda üçüncü sırada ise yüzde 45’le Avusturya var.

Türkiye’de durum

Türkiye ise Avrupa ülkeleri içinde kiracı oranının en yüksek olduğu dördüncü ülke.

Türkiye’de halkın yüzde 42’si kiracı iken yüzde 58’i ev sahibi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ise Türkiye’de ev sahibi olma oranında son yıllarda ciddi bir düşüş var. 2014 yılında yüzde 61,1 olan ev sahipliği oranı, 2019’da yüzde 58,8’e, 2020 yılında yüzde 57,8’e düştü.

AB ortalaması

Kirada AB ortalaması yüzde 30. Yani AB ülkesi vatandaşlarının ortalama yüzde 70’i kendi evlerinde yaşıyor.

Kiracı oranında AB ortalamasının üstünde yer alan ülkeler ise şöyle: Danimarka 41, Fransa 36, İsveç 36, Lüksemburg 32, Kıbrıs 31 ve Hollanda 31.

Ev sahibi oranının en yüksek olduğu ülke ise yüzde 96’yla Romanya. Bu ülkede halkın sadece yüzde 4’ü kirada yaşıyor. Ev sahibi oranı Slovakya’da yüzde 92, Macaristan ve Hırvatistan’da yüzde 91.

Türkiye’nin komşularından Yunanistan ve Bulgaristan’da kiracı oranı daha düşük. Yunanistan’da halkın yüzde 25’i kiracı iken bu oran Bulgaristan’da yüzde 16.