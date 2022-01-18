CHP’li vekil: Erdoğan’ın açacağı sahil yolunda işçilerin canı tehlikeye atılıyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapacağı Zonguldak Kilimli Sahil Yolu inşaatında ‘dördüncü kez dalgalara teslim olmasın diye’ işçilerin canının tehlikeye atıldığını kaydetti.

Söz konusu yol inşaatı Erdoğan’ın açılışını yapacağı 22 Ocak’tan dokuz gün önce şiddetli fırtınada kullanılamaz hale gelmesiyle gündeme gelmişti.

Yapımı 2002 yılında Kilimli Belediyesi tarafından başlatılan ancak Karayolları Yol Ağı’nda bulunmadığı için tamamlanamayan Kilimli Sahil Yolu, 2011 yılında ihale edildi. İhaleyi alan şirket 120 günde teslim edeceğini açıkladı. Bölüm bölüm ihale edilen yolun yapımını üstlenen şirket, belirtilen sürede yolu teslim edemedi ve çalışmalar durdu. Daha sonra yol 2020 yılında bir kez daha ihaleye edildi. Toplamda yaklaşık 500 milyon liraya mal olan yolun, 22 Ocak’ta Erdoğan tarafından açılması planlanıyordu.

Yavuzyılmaz, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Zonguldak Kilimli Sahil Yolu inşaatı cumhurbaşkanının yapacağı açılış için hazırlanıyor. Yanlış yapım tekniğiyle denize sıfır ve aynı kotta yapılan yol, dördüncü kez dalgalara teslim olmasın diye işçilerin canı tehlikeye atılıyor! AKP’nin bilimle, denizle, doğayla, imtihanı.”

Zonguldak Kilimli Sahil Yolu İnşaatı Cumhurbaşkanı’nın yapacağı açılış için hazırlanıyor.



Yanlış yapım tekniğiyle denize sıfır ve aynı kotta yapılan yol, 4.kez dalgalara teslim olmasın diye işçilerin canı tehlikeye atılıyor!



AK Parti’nin bilimle, denizle, doğayla, imtihanı⬇️ pic.twitter.com/q4eKwgpqNq — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) January 18, 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aynı günkü Zonguldak ziyaretinde şunları söylemişti: “Denize karşı durulmaz. Doğanın kendi kuralları vardır. Doğanın kurallarını göz ardı edip de ben buraya bunu yapacağım derseniz. Olmaz. O denizin aldığı yol yeni bir yol değil. Üçüncü kez oluyor. Üç kez. İnsan aklını başına alır ya. Liyakati bitirir, mimar ve mühendisi oraya görevlendirmezseniz, ‘Bu yolu yapıyoruz, geçen sefer yaptık deniz aldı. Bir daha yaptık deniz aldı. Bir daha yaptık.’ Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek mümkün değil. Allah akıl ve fikir versin.”