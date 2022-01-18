Bakanlığın verilerine göre 12 yaşın altında Covid-19 hastası yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada görülen vakaların yaş dağılımına göre oranlarını duyururken 12 yaş altındaki çocuk vakaları dahil etmedi.

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Bilim kurulu toplantısı yazılı açıklama yayınlayan sağlık bakanı şunları söylemişti: “Son bir haftada görülen vakaların yüzde 13’ü 12-19 yaş aralığında, yüzde 34’ü 20-34 yaş aralığında, yüzde 29’u 35-49 yaş aralığında, yüzde 16’sı 50-64 yaş aralığında, yüzde 8’i 65 yaş üzerindedir.”

Sağlık bakanının verdiği bu oranlar içerisinde 12 yaş altındaki vakalara yer verilmedi. Bakanlığın paylaştığı oranları toplayınca yüzde 100’e ulaşılıyor. Bunun yanında uzmanların bildirdiğine göre çok fazla sayıda 12 yaş altı vaka var. Hala ilgili tüm meslek örgütleri ve uzmanlık derneklerinin çağrısına rağmen, 12 yaşın altındaki (5-11) çocuklar henüz aşılanmıyor.

Son zamanlarda çocuklarda yaygınlığı artan Covid-19, grip, soğuk algınlığı hastalıkları nedeniyle acillerde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Günde 2 bin hasta bakan çocuk acil servisleri var.

Konuyla ilgili 3 Ocak’ta Diken’e konuşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, okulların açılmasıyla viral solunum yolu hastalıklarının giderek arttığını söylemişti: “Sanki bütün solunum yolu virüsleri el ele verip hep birden saldırıya geçti. Cerrahpaşa’daki günlük ortalama hasta sayısı 80-90 iken bugünlerde 320-350’ye ulaştı. Bu dört kat artış demek. Sadece acile başvuran çocuk hasta sayısı 400’lere doğru tırmanmaya başladı. Çok ciddi bir artış yaşıyoruz. Eylülden başlayarak aralık sonunda pik yapan ve muhtemelen daha da artış gösterecek bir hasta akını söz konusu.”