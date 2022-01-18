‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Latuff’un Berkin çizimini paylaşan avukata dava

İstanbul’da 2013 yılındaki 1 Mayıs gösterileri sırasında polis tarafından kafasından gaz fişeğiyle vurulan Dilan Alp’le ilgili yargılamada savcılık, dokuz sene sonra kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Olayla ilgili savcılık, kasten vurulma olayını ‘taksirle yaralama’ suçuna dönüştürerek zaman aşımının önünü açtı.