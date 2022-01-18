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Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Latuff’un Berkin çizimini paylaşan avukata dava

Avukat Efkan Bolaç paylaştığı bir karikatür nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten hakkında dava açıldığını duyurdu.

Gezi eylemlerinde gönüllü avukatlık yapmasıyla tanınan Bolaç, Twitter hesabından dava haberini duyurarak söz konusu paylaşımı tekrar gündeme getirdi.


Ocak 2016 tarihinde paylaşıldığı görülen karikatürde Gezi eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Berkin Elvan yer alıyor.

Karikatür politik çizimleriyle bilinen ve daha önce de Türkiye’deki siyasi iklimi işlerine yansıtan Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff’a ait.

Ünlü karikatürist Latuff’un kaleminden Berkin

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