Kılıçdaroğlu haftaya Diyarbakır’da

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay ertelenen ziyareti yerine getirmek üzere 26 Ocak’ta Diyarbakır’a gidecek.

Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesi CHP’li heyet programın detaylarını belirlemek üzere kente gitti.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, CHP milletvekilleri ve CHP Diyarbakır il örgütü, Kılıçdaroğlu’nun programı öncesi esnaf ziyaret etti.

Heyet ayrıca CHP il başkanlığında programın ayrıntılarını konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun ziyarette STK’lar, kanaat önderleri ve iş insanları ile bir araya gelmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu kanaat önderleriyle görüşmesinin ardından gençlerle görüşecek.

CHP lideri, 9 Aralık’ta düzenleyeceği Diyarbakır ziyaretini daha geniş bir programla kente gitmek için ileri bir tarihe ertelemişti.

Kılıçdaroğlu, kentten 27 Ocak’ta ayrılacak.