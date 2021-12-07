Kılıçdaroğlu, üç ili ziyaret edecek: ‘Güçlü bir çıkış yakalayabilir’

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep’i kapsayacak bir ziyarete hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu’nun ziyaret programında odak nokta Şanlıurfa olması ve burada Şenyaşar ailesini de ziyaret etmesi bekleniyor. Öte yandan Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nden Yüksel Genç’in verdiği bilgiye göre CHP’nin özellikle Şanlıurfa ve Gaziantep’te oy oranlarında bir yükseliş söz konusu.

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Sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, esnaf, kanaat önderleri ve gençlerle buluşmak için 9-10 Aralık tarihlerinde Aralık’ta üç ayrı ile ziyaret düzenleyecek olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun programı netleşmeye başladı.

CHP lideri, 8 Aralık Çarşamba günü akşam saat 17.00’de tarifeli uçakla Gaziantep’e gidecek. Kılıçdaroğlu, bir süre önce Şanlıurfa’ya yapmayı planladığı ancak gündemdeki olağanüstü gelişmeler nedeniyle ertelediği program kapsamında bu şehre de gidecek.

Kılıçdaroğlu 9 Aralık’taki Şanlıurfa ziyaretinde saat 13.00’te vatandaşlarla bir araya gelecek. Bu buluşmanın ardından ise 17.00’de gençlerle bir araya gelecek. Öte yandan CHP liderinin Şanlıurfa ziyareti kapsamında AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu eşi ve iki oğlunu kaybeden Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın başlattığı adalet nöbetini de ziyaret etmesi bekleniyor.

‘AKP’den kopan kitleler CHP’ye yöneliyor’

Şanlıurfa ziyaretinin ardından ise Kılıçdaroğlu 10 Aralık’ta Diyarbakır’a geçecek. Bu ziyarette, bir yemek davetine ve kanaat önderleri toplantısına katılacak CHP lideri akşam saatlerinde ise kentten ayrılacak.

Kılıçdaroğlu’nu Diyarbakır’a davet eden isimlerden birinin iş insanı Abdullah Atik olduğu belirtiliyor. Atik, geçtiğimiz yıllarda AKP’den milletvekilliği yarışına girmişti.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun ziyaret edeceği Şanlıurfa ve Gaziantep’te oy oranında artışlar olduğu belirtiliyor. Diken’e konuşan Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nden Yüksel Genç’in aktardıklarına göre Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa’da AKP’den kopan kitleler CHP’ye yöneliyor.

Genç, CHP’nin son üç ildeki durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı: “CHP son anketlere göre Diyarbakır’da kısmen oyunu arttırmış görünüyor. Özellikle AKP’den kayış olduğunu görüyoruz. Fakat bu kaymanın kalıcı olmadığını belirtelim. Kalıcılık, CHP’nin söylemlerine, ikna düzeyine ve performansına bağlı olacak. Kayan bu seçmen DEVA Partisi’nin yolunu gözledi, ancak DEVA performans gösteremedi. Bu seçmen şimdilik tercih edilebilecek bir yer olarak CHP’ye bakıyor.

Eğer CHP kendisine yüzünü dönen seçmene güven vererek, demokratik söylemleri devam ettirerek elinde tutabilir. Diyarbakır’da AKP ile CHP arasından geçmişte çok büyük bir makas vardı. CHP hala üçüncü parti konumunda, ancak CHP’de bir yükseliş söz konusu. Belirttiğim gibi şu an belki vekil çıkarma ihtimali görünmüyor. Fakat AKP’deki çözülme devam eder ve CHP’nin sinerjisi sürer ise bu mümkün olabilir. Fakat CHP Urfa, Antep, Malatya ve Adıyaman gibi illerde oylarını ciddi şekilde arttırmış görünüyor. CHP Urfa ve Antep’te güçlü bir çıkışı yakalayabilir. Diyarbakır için de artış söz konusu, fakat hala ikinci parti konumundaki AKP’yi yakalayabilmiş değil.”