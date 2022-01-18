Standard Chartered’tan 28 liralık dolar tahmini

Britanya merkezli bankacılık devi Standard Chartered, dolar/TL için 2022 ve 2023 tahminlerini paylaştı.

Kurumun 2022 yılı sonunda dolar kuru için beklediği fiyat 20 lira. Daha önceki raporlarda bu beklenti 12 lira düzeyindeydi.

Bankanın 2023 dolar tahminiyse 28 lira.

Kur korumalı mevduatın (KKM) dolar hesaplarında bir çözülme yaratamadığını belirten Standard Chartered ayrıca yeni enstrümanın kamu maliyesi üzerinde de ciddi risk oluşturduğunu da ekledi.

İtalya merkezli bankacılık ve finansal hizmetler şirketi UniCredit de Türk Lirası’ndaki değer kaybının ve enflasyondaki yükselişin 2022’de sürmesini beklediğini açıklamıştı. Bankanın 2022 sonunda dolar/TL için öngördüğü fiyat 18 liraydı.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına karşı hazır olma çağrısı yapmış ve yerel para birimlerinde bu yıl kayıplar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

KKM’lerde durum

Son yılların en büyük değer kaybı sonrasında TL’yi destekleme adına getirilen KKM’lerin büyüklüğü şu an 131 milyar TL’yi aşsa da yüksek enflasyon ve belirsizlik nedeniyle döviz bozdurarak yeni sisteme geçiş oldukça düşük.

Son Merkez Bankası (MB) verilerine göre vatandaşların döviz hesaplarındaki para halen 145,5 milyar dolarla oldukça güçlü bir seviyede.

2021 yılına 7,44’lü seviyelerde başlayan dolar/TL ise yıl içinde en yüksek 18,4’ü gördükten kapanışı 13,62’den yapmıştı. TL’nin sadece bir yıllık kaybı yüzde 45’ten fazla.