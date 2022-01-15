Kur korumalı mevduatların büyüklüğü 131 milyar lirayı aşmış

Döviz hesaplarını çözmek adına çıkarılan kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının büyüklüğünün 131 milyar TL’yi aştığı açıklandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL’yi aştığını söyledi.

KKM’lere ilişkin son açıklama Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’dan gelmiş ve 7 Ocak Cuma akşamı itibariyle rakamı 107,6 milyar lira olarak paylaşmıştı.

KKM’ler doların aralık ayında 18 liranın üzerine çıkmasının ardından açıklandı ve döviz getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılmasını sağlıyor. Ancak hükümetin döviz hesaplarını çözmek adına çıkardığı ‘yüksek maliyetli‘ uygulama şu ana kadar temel işlevini yerine getirebilmiş değil.

Bankacılık kaynakları KKM’lere geçişin halen büyük oranda TL mevduatlardan kaynaklı olduğunu söylüyor.

Kur korumalı TL mevduatının devreye girdiği 24 Aralık haftasında gerçek kişilerin yani vatandaşların döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış olarak 136 milyon dolar azalırken, 31 Aralık haftasındaysa 351 milyon dolar artmıştı.

Son gelen veriler ise vatandaşın döviz hesabında 1,1 milyar dolarlık çözülmeye işaret etmişti. Ancak vatandaşların döviz hesaplarındaki para halen 145,5 milyar dolarla oldukça güçlü bir seviyede.