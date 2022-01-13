UniCredit dolarda 18’e dönüş bekliyor

İtalya merkezli bankacılık ve finansal hizmetler şirketi UniCredit, Türk Lirası’ndaki değer kaybının ve enflasyondaki yükselişin 2022’de sürmesini bekliyor.

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Siyasi baskılar devam ettiği takdirde Merkez Bankası’nın 2022’de faizleri indirmeye devam edeceğini belirten Unicredit, kurdaki hızlı değer kaybının finansal istikrarı tehdit edebileceğini belirtti.

Unicredit, Dolar/TL’nin 2022 sonunda 18 seviyesine yeniden ulaşacağını öngörürken, enflasyonun 2022’nin büyük bir kısmında yüzde 50’nin üzerinde kalmaya devam edeceğini yıl sonundaysa gerileyerek yüzde 37’ye düşeceğini savundu.

BloombergHT’nin aktardığına göre Merkez Bankası’nın 2022 yılında faizleri yüzde 12 seviyesinde tutmasını bekleyen banka, 2023 yıl sonunda MB politika faizinin yüzde 23 seviyesinde olacağını düşünüyor.

Raporunda “Seçimleri muhalefetin kazanması halinde daha Ortodoks (genel kabul gören) bir para politikası izleneceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullanan banka analistleri, bunun Türk Lirası’nın değerini ve sermaye girişlerini artıracağını öngördüklerini belirtti.

Unicredit 2023 yıl sonunda ise dolar kurunun 18’den 13,50 seviyesine düşmesini beklerken, enflasyonun da yüzde 37’den yüzde 18,7’ye gerileyeceğini öngörüyor.

Dolar/TL, aralık ayında, TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası desteklerinin gelmesi ve kamu bankaları aracılığı ile yapılan agresif döviz satışları sonrası 18,4 tarihi zirvesinden 11’e doğru sert düşüş yaşamıştı. Bu bölgede kalıcı olmayan kur kısa süre içinde 13 lirayı yeniden aşmış ve 14 lirayı zorlamaya başlamıştı.