Prof. Saltık: Günlük ortalama 700 bin kişi Covid-19’a yakalanacak

Prof. Dr. Ahmet Saltık, Omicron varyantının Delta’ya göre 70 kat daha bulaşıcı olduğunu belirtip “Önümüzdeki iki ay içinde her gün 700 bin kişi Omicron varyantına yakalanacak” dedi.

İlk kez 24 Kasım 2021’de Güney Afrika’da görülen Omicron varyantına dair ilk veriler daha hafif hastalığa neden olduğuna işaret etse de uzmanlar yüksek bulaşıcılığı nedeniyle hastaneye yatışların artacağı konusunda uyarmıştı.

ABD’de günlük 1 milyon 300 bini aşan vaka sayıları tespit edilirken, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge Omicron varyantının altı-sekiz hafta içinde Avrupa’nın yüzde 50’sine bulaşacağı tahminini paylaştı.

Varyant Türkiye’de de yayılıyor. Uzun süredir 20 binler seviyesinde tespit edilen vaka sayıları artık 60 binlerde. Üstelik iktidar tarafından alınan son kararlarla virüsün yayılımının da önü açıldı.

’45 milyon iki ay içinde hastalanacak’

Bilim dışı olan genelgeden geri adım atıldığını dile getiren halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, Cumhuriyet’ten Deniz Ogan’a Delta varyantına göre 70 kat daha bulaşıcı Omicron varyantında korkunç bir patlama olacağını söyledi: “DSÖ’nün geçen haftaki uyarısına göre, önümüzdeki 6-8 hafta içinde Avrupa’nın yarısı Omicron’a yakalanacak. Bu 250 milyon yeni hasta demektir. Türkiye de bunun dışında kalmayacak. 90 milyon nüfusun yarısı 45 milyon insan önümüzdeki 2 ay içinde hastalığa yakalanacak. Bu öngörüde 8 hafta dersek, 45 milyon insandan her hafta 5 milyon yeni hasta demektir. Türkiye’de her gün 700 bin kişi yeni Omicron varyantına yakalanacak.”

‘Dünya diken üstünde, Türkiye pervasız’

Sağlık Bakanlığı’nın her gün açıkladığı vaka sayısının gerçeğin en az beşte biri olduğunu söyleyen Saltık, “Yakalayamıyoruz, yakalamıyoruz, yakalamak istemiyoruz. topluma yüksek rakamları duyurmak istemiyoruz” dedi.

PCR testlerinin yüksek vaka sayısı nedeniyle panik havası yaratmaması için kaldırıldığını savunan Saltık, şöyle devam etti: “Günde 700 bin yeni Omicron hastasını ilan etmek iktidar için iyi bir şey değil. Bunu gördüler ve PCR testleri İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle tuhaf bir şekilde kaldırıldı. Devlet neredeyse çökme durumuna sürükleniyor. Halının altına süpürmekten başka bir durum değil. Bu, deve kuşu politikasıdır.”

Dünyadaki Omicron varyantına bağlı olarak vaka sayısındaki patlamalara ilişkin ABD, AB ve DSÖ’nün savaş hazırlığı yapar gibi hazırlandığını ifade eden Saltık, “Dünya diken üstünde Türkiye pervasız” dedi.