Akşam Postası / 17 Şubat 2022

Sıla Şentürk’ün katili Hüseyin Can Gökçek tutuklandı

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Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Erdoğan’dan belediyelere su tarifesinde indirim çağrısı: En az KDV kadar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan belediyeleri su tarifelerinde en az yüzde 7 indirim yapmaya çağırdı.

Koca, maske zorunluluğunda gelecek haftayı işaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının geçen hafta sonu zirveye ulaştığını söyleyerek, önümüzdeki haftadan itibaren düşüş beklediğini belirtti.

10 kişiden sadece ikisi ‘Ekonomi iyi yönetiliyor’ diyor

MetroPOLL anketine göre toplumun yüzde 20’si ekonominin iyi yönetildiğini düşünüyor.

Merkez Bankası faizi yüzde 14’te tuttu

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu, haftalık repo faizini (politika faizi) yüzde 14’te sabit bıraktı.

İmamoğlu: İktidar biz hata yapmadıkça kaybedeceğini görüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İktidar biz hata yapmadığımız sürece kaybedeceğini görüyor. ‘Millet ittifakı’ kazanacak ve geçiş sürecinde büyük sorunların çözülmesi gerekiyor” dedi. İmamoğlu ayrıca, bir kez daha ‘MOBESE görüntülerinin peşini bırakmayacağını’ söyledi.

KKM’de sekizinci hafta: Şirketlerin döviz satışı ivme kaybetti

Kur korumalı mevduatların (KKM) sekizinci haftasında yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı pariteden arındırılmış haliyle 2,14 milyar dolar azaldı.

Migros işçilerinden patronun villasına çıkarma: Evime ekmek götüremiyorum

Fotoğraf: DGD-Sen

Yüzde 8’lik zamma itiraz ettiği için işten çıkarılan Migros Esenyurt depo işçileri, Migros’un patronu Tuncay Özilhan’ın evinin önünde eylem yapma kararı aldı.

Kadın sporcuları ‘suya gömen’ Sutopu Federasyonu topa tutuldu

Sutopu Federasyonu’nun uluslararası şampiyonalarda eleme maçlarına hazırlanan erkek ve kadın milli takımlar için yayınladığı fotoğraflı paylaşıma sosyal medyada tepki yağdı.

Bakan da emin olamadı: Esnafa elektrikte muhtemelen yüzde 25 indirim gelecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte yeni tarifeyle esnafın fatura tutarından belli bir kademede ‘muhtemelen’ yüzde 25 indirim olacağını söyledi. Dönmez, indirimli tarifeyle ilgili çalışmanın 1 Mart’a kadar tamamlanacağını söyledi.

Sivil polis olduğunu iddia eden biri Kaftancıoğlu’nun davasını izlemeye gitmiş

Sivil polis olduğunu ifade eden bir kişi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a ‘hakaret’ten yargılandığı davayı izlemek için görevlendirildiğini iddia etti.

BİM, ‘kartelleşme’ cezasını yüzde 25 indirimle erken ödedi

Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden BİM, Rekabet Kurulu tarafından kesilen 958,1 milyon TL’lik para cezasını erken ödedi.

Dersleri engellenen Boğaziçili hocalardan ‘devam’ kararı: Özgür akademi yaratacağız

Fotoğraflar: Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri / Mustafa Toprak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım’ rektör Prof. Dr. Naci İnci tarafından görevden alınan, sözleşmeleri yenilenmeyerek ya da dersleri kapatılarak ders vermeleri engellenen dört Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni derslerini aynı şekilde vermeye devam edeceğini açıkladı.

MASAK’tan yerli kripto para borsalarına 19 milyon lira ceza

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para borsaları Bitci, Icrypex, Paribu ve BTC Türk’e toplam 18 milyon 800 bin lira para cezası kesti.

Reynmen’e iki suçtan iki yıl 10 aya kadar hapis istemi

‘Reynmen’ lakabıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş’a sunucu Bircan Bali’yi tehdit ettiği gerekçesiyle hapis cezası istendi.

Rasim Ozan Kütahyalı, Dursun Çiçek’e tazminat ödeyecek

Eski CHP milletvekili emekli Dursun Çiçek, ‘FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da yayınladığı darbe bildirisinde imzası olan eski tuğgeneral Mehmet Partigöç’le dost olduğunu öne süren Rasim Ozan Kütahyalı’ya açtığı manevi tazminat davasını kazandı.