Akşam Postası / 17 Şubat 2022

Sıla Şentürk’ün katili Hüseyin Can Gökçek tutuklandı
Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Sıla Şentürk’ün cenazesinde vali: Onu koruyamadık
Erdoğan’dan belediyelere su tarifesinde indirim çağrısı: En az KDV kadar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan belediyeleri su tarifelerinde en az yüzde 7 indirim yapmaya çağırdı.
İmamoğlu ve Yavaş’tan Erdoğan’a ‘tarifeli’ yanıt
Koca, maske zorunluluğunda gelecek haftayı işaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının geçen hafta sonu zirveye ulaştığını söyleyerek, önümüzdeki haftadan itibaren düşüş beklediğini belirtti.
10 kişiden sadece ikisi ‘Ekonomi iyi yönetiliyor’ diyor
MetroPOLL anketine göre toplumun yüzde 20’si ekonominin iyi yönetildiğini düşünüyor.
Merkez Bankası faizi yüzde 14’te tuttu
Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu, haftalık repo faizini (politika faizi) yüzde 14’te sabit bıraktı.
Merkez Bankası’nın net rezervinde sınırlı düşüş
Faiz kararı sonrası dolar ve avro ‘stabil’
İmamoğlu: İktidar biz hata yapmadıkça kaybedeceğini görüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İktidar biz hata yapmadığımız sürece kaybedeceğini görüyor. ‘Millet ittifakı’ kazanacak ve geçiş sürecinde büyük sorunların çözülmesi gerekiyor” dedi. İmamoğlu ayrıca, bir kez daha ‘MOBESE görüntülerinin peşini bırakmayacağını’ söyledi.
KKM’de sekizinci hafta: Şirketlerin döviz satışı ivme kaybetti
Kur korumalı mevduatların (KKM) sekizinci haftasında yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı pariteden arındırılmış haliyle 2,14 milyar dolar azaldı.
Migros işçilerinden patronun villasına çıkarma: Evime ekmek götüremiyorum
Yüzde 8’lik zamma itiraz ettiği için işten çıkarılan Migros Esenyurt depo işçileri, Migros’un patronu Tuncay Özilhan’ın evinin önünde eylem yapma kararı aldı.
Kadın sporcuları ‘suya gömen’ Sutopu Federasyonu topa tutuldu
Sutopu Federasyonu’nun uluslararası şampiyonalarda eleme maçlarına hazırlanan erkek ve kadın milli takımlar için yayınladığı fotoğraflı paylaşıma sosyal medyada tepki yağdı.
Bakan da emin olamadı: Esnafa elektrikte muhtemelen yüzde 25 indirim gelecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte yeni tarifeyle esnafın fatura tutarından belli bir kademede ‘muhtemelen’ yüzde 25 indirim olacağını söyledi. Dönmez, indirimli tarifeyle ilgili çalışmanın 1 Mart’a kadar tamamlanacağını söyledi.
Sivil polis olduğunu iddia eden biri Kaftancıoğlu’nun davasını izlemeye gitmiş
Sivil polis olduğunu ifade eden bir kişi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a ‘hakaret’ten yargılandığı davayı izlemek için görevlendirildiğini iddia etti.
BİM, ‘kartelleşme’ cezasını yüzde 25 indirimle erken ödedi
Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden BİM, Rekabet Kurulu tarafından kesilen 958,1 milyon TL’lik para cezasını erken ödedi.
Dersleri engellenen Boğaziçili hocalardan ‘devam’ kararı: Özgür akademi yaratacağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım’ rektör Prof. Dr. Naci İnci tarafından görevden alınan, sözleşmeleri yenilenmeyerek ya da dersleri kapatılarak ders vermeleri engellenen dört Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni derslerini aynı şekilde vermeye devam edeceğini açıkladı.
MASAK’tan yerli kripto para borsalarına 19 milyon lira ceza
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para borsaları Bitci, Icrypex, Paribu ve BTC Türk’e toplam 18 milyon 800 bin lira para cezası kesti.
Reynmen’e iki suçtan iki yıl 10 aya kadar hapis istemi
‘Reynmen’ lakabıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş’a sunucu Bircan Bali’yi tehdit ettiği gerekçesiyle hapis cezası istendi.
Rasim Ozan Kütahyalı, Dursun Çiçek’e tazminat ödeyecek
Eski CHP milletvekili emekli Dursun Çiçek, ‘FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da yayınladığı darbe bildirisinde imzası olan eski tuğgeneral Mehmet Partigöç’le dost olduğunu öne süren Rasim Ozan Kütahyalı’ya açtığı manevi tazminat davasını kazandı.