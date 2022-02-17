Sıla Şentürk’ün katili Hüseyin Can Gökçek tutuklandı

Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Fotoğraflar: AA

Şentürk, dün, Yalı Mahallesi’nde 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürülmüştü. Cinayetin ardından Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanan Gökçek gözaltına alınmıştı.

Hüseyin Can Gökçek

DHA’nın haberinde Sıla’nın ailesi tarafından zorla nişanlandırıldığı öne sürülmüş, teyit edilmemiş bu iddiaya dayanarak sosyal medyada aile de ‘linç edilmişti.’

Diken muhabiri Ayşegül Kasap’ın ulaştığı baba Bekir Şentürk ise kızını zorla nişanlama gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını söylemiş, mahalle muhtarı İsmail Yüksel de Diken’e babayı doğrular yönde konuşmuştu: “Zamanla vazgeçer diye kızı eve gelmeye ikna etmek için ‘Tamam arkandayız’ demişler. Kız hakikaten de sonra vazgeçti. Ama bu sefer de oğlan rahat bırakmadı.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bugün ailenin ilişkiyi onaylamadığı için Sıla’ya şiddet dahi uyguladığını duyurmuştu.

AA’nın haberine göre Gökçek, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan zanlı, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.