Sıla Şentürk’ün cenazesinde vali: Onu koruyamadık

Giresun’da evinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün cenazesi toprağa verildi.

Fotoğraflar: AA

Şentürk, dün, Yalı Mahallesi’nde 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürülmüştü. Cinayetin ardından Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanan Gökçek gözaltına alınmıştı.

DHA’nın haberinde Sıla’nın ailesi tarafından zorla nişanlandırıldığı öne sürülmüş, teyit edilmemiş bu iddiaya dayanarak sosyal medyada aile de ‘linç edilmişti.’ Diken muhabiri Ayşegül Kasap’ın ulaştığı baba Bekir Şentürk ise kızını zorla nişanlama gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını söylemiş, mahalle muhtarı İsmail Yüksel de Diken’e babayı doğrular yönde konuşmuştu: “Zamanla vazgeçer diye kızı eve gelmeye ikna etmek için ‘Tamam arkandayız’ demişler. Kız hakikaten de sonra vazgeçti. Ama bu sefer de oğlan rahat bırakmadı.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bugün ailenin ilişkiyi onaylamadığı için Sıla’ya şiddet dahi uyguladığını duyurmuştu.

AA’nın haberine göre Şentürk’ün cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından Yalı Mahallesi Camisi’ne götürüldü. Cenaze törenine, Şentürk’ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra vali, jandarma komutanı, Türkiye Barolar Birliği başkan yardımcısı, çeşitli siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Giresunlular katıldı.

Fotoğraf: AA

Şentürk’ün cenazesi, müftü tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanında toprağa verildi.

Sabıkalıymış

Cami avlusunda Sıla Şentürk’ün annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk’e taziyelerini ileten vali Enver Ünlü, törenin ardından “Onu koruyamadık ama tek tesellimiz faili, çok kısa sürede, düzenli ve titiz bir çalışmayla havalimanında kaçmak üzereyken arkadaşlarımız yakaladılar, adalete teslim ettik” dedi.

Kendisinin de üç kız çocuk babası olduğunu belirten Ünlü şöyle devam etti: “Şimdi en büyük temennimiz en ağır cezaya çarptırılması için her türlü delilin toplanması. Adli makamlar tarafından zaten gereği yapılıyor. Adalete caniyi teslim ettik, bizim görevimiz şimdi ailenin acısını paylaşmak. Ben de üç kız babasıyım. Son olmasını diliyorum. Yüreğimiz yanıyor. Katil zanlısının daha önce sabıkası olduğu arkadaşlarımız tarafından tespit edildi. Hepimizin başı sağ olsun. Bu son olsun. Buradan gerekli dersleri çıkaralım. Gerekli tedbirleri hep beraber alalım.Bundan sonra bu tür acıların, bu tür katliamların yaşanmaması için toplum olarak, devlet olarak üzerimize düşeni el birliğiyle yapalım. Tüm Türkiye’nin acısı. Devlet büyüklerimiz başta olmak üzere herkes kederli ailemizin acısını paylaştı. O artık 84 milyonun evladı, hepimizin kızı. Onun ailesi hepimizin ailesi. Başımız sağ olsun.”