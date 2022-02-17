Halil Falyalı cinayeti zanlısının tutukluluk süresi uzatıldı

KKTC’de öldürülen ve adı uyuşturucu trafiğine ilişkin iddialarda geçen Halil Falyalı suikastıyla ilgili soruşturmada bir zanlının tutukluluk süresinin yedi gün uzatılmasına karar verildi.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündeme gelen KKTC’li kumarhane sahibi Halil Falyalı 8 Şubat’ta, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğramıştı. Falyalı kaldırıldığı hastanede, şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili KKTC’de dört kişi tutuklanırken, İstanbul’da da altı kişi gözaltına alınmıştı.

KKTC’de Falyalı cinayetinin zanlısı Ö.T. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının tutukluluk süresi, çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi’nde yedi gün daha uzatıldı.

Mahkemede polis müfettişi, olayla ilgili bilgi vererek süreci aktardı. Müfettiş, Ö.T.’nin cinayetin işlendiği sırada olay yerinde olduğuna ve olayla birebir bağlantısı bulunduğuna dair kanıtlar elde ettiklerini söyledi.

Avukatının talebi üzerine, Ö.T’nin devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesi yönünde de karar alındı.

Müfettiş, konuyla ilgili yürütülen soruşturmada, M.S. isimli bir diğer şahsın, olay yerinden kaçtıktan sonra araç değiştirerek, GPS’i bulunan kiralık bir araçla Ercan Havaalanı’na gittiğini, şahsa ait mont ve ayakkabıların ise GPS aracılığıyla bulunduğunu kaydetti.

AA’nın aktardığına göre yeni bulgular elde edeceklerine inandıklarını vurgulayan Müfettiş, olayda kullanılan dört araç bulduklarını, iki araç daha olduğunu düşündüklerini belirtti. Müfettiş, aranan iki şahıs daha olduğunu söyledi.

Falyalı’nın yakın korumaları Merkezi Cezaevi’ne gönderildi

Daha sonra Halil Falyalı’nın yakın korumaları olarak bilinen T.G. ve H.I. da bugün mahkemeye çıkarıldı.

T.G. ve H.I. 20 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Polis çavuşu, zanlıların olay gecesi kanunsuz olarak tasarruflarında tabanca ve mermi bulundurarak, havaya ateş açtıklarına işaret ederek, zanlıların suçlarını kabul ettiğini aktardı.

Falyalı cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlılar V.S. ve M.Ç’nin tutukluluk süreleri, çıkarıldıkları Girne Kaza Mahkemesi’nde sekizer gün uzatılmıştı.

Cinayetin ardından tutuklananlardan Y.G. ise olayla bağlantısı bulunmadığı tespit edilerek, 15 Şubat’ta serbest bırakılmıştı.

Peker ne demişti?

Peker, eski Meclis başkanı Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ı hedef almış, Mehmet Ağar’la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı.

Üstelik bu ağın destekçilerinden birinin de İçişleri Baknı Süleyman Soylu olduğunu söylemişti. Peker, söz konusu videoda Halil Falyalı’nın da bu ağın merkezinde olduğunu iddia etmişti.