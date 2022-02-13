Halil Falyalı cinayeti: İstanbul’da gözaltına alınanların sayısı altıya yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul’da gözaltına alınanların sayısı altıya çıktı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündeme gelen KKTC’li kumarhane sahibi Halil Falyalı 8 Şubat’ta, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğramıştı. Falyalı kaldırıldığı hastanede, şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye’de üç kişi gözaltına alınmıştı, bu şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

İki kişinin tutuklandığı KKTC’de ise dün Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Ö.T. ve Y.G’nin ardından olayla bağlantısı olduğu şüphesiyle iki kişi daha tutuklanmıştı. KKTC’deki tutuklu sayısı dörde yükselmişti.

Dün akşam İstanbul’da iki kişi daha gözaltına alınmış Türkiye’deki gözaltı sayısı beşe çıkmıştı.

AA’nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kişi daha gözaltına alındı.

Altı şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.