Halil Falyalı cinayeti: KKTC’de tutuklu sayısı dörde yükseldi

KKTC’de kumarhane sahibi Halil Falyalı ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili soruşturmada iki kişi daha tutuklanırken toplam tutuklu sayısı dörde yükseldi.

Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş, dün akşam saatlerinde Girne bölgesinde silahlı saldırıya uğramalarının ardından hayatını kaybetmişti.

Polis Basın Subaylığı’nın aktardığına göre soruşturmada Ö.T. ve Y.G’nin ardından olayla bağlantısı olduğu şüphesiyle iki kişi daha tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Falyalı’nın ismi, Türkiye gündemine organize suç örgütü lideri Sedat Peker tarafından getirilmişti. Peker, eski Meclis başkanı Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ı hedef almış, Mehmet Ağar’la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı.

Üstelik bu ağın destekçilerinden birinin de İçişleri Baknı Süleyman Soylu olduğunu söylemişti. Peker, söz konusu videoda Halil Falyalı’nın da bu ağın merkezinde olduğunu iddia etmişti.