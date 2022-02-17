Yetkilinin tahmini: Falyalı suikastının altından ‘alacak-verecek’ çıkacak

KKTC’de öldürülen ve adı uyuşturucu trafiğine ilişkin iddialarda geçen Halil Falyalı suikastıyla ilgili konuşan bir yetkili, ”Bizim tahminlerimize göre cinayetin altında alacak-verecek çıkacak” dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündeme gelen KKTC’li kumarhane sahibi Halil Falyalı 8 Şubat’ta, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğramıştı. Falyalı kaldırıldığı hastanede, şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili KKTC’de dört kişi tutuklanırken, İstanbul’da da altı kişi gözaltına alınmıştı.

Falyalı, ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi’nin de radarındaydı.

Olay araştırılırken, cinayette kullanılan silahlardan birisinin geçen yıl Ankara’da bir yaralama olayında kullanıldığı belirlendi. Falyalı’nın iki korumasının da cinayette rol aldığı iddiasıysa netleşmedi. Ancak, bu kişiler ruhsatsız tabanca taşıdıkları ve olay yerinde ateş ettikleri için gözaltına alındı.

Yetkili: Alacak-verecek çıkacak

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan bir yetkiliyse olayla ilgili şunlar söyledi: “Cinayetin neden işlendiği konusunda ailenin de bilgisine başvurulacak. Yaptığı işlerden dolayı tehdit alıp almadığı, varsa bunların kim olduğu, tehdit sıklığı, aile içinde bu konuda yapılan konuşmalar, alacak-verecek meseleleri konusunda bildiklerini anlatmalarını isteyeceğiz. Bu olayın bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılmasında ailenin vereceği bilgiler önem taşıyor. Bizim tahminlerimize göre cinayetin altında alacak-verecek çıkacak.”