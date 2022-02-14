Halil Falyalı cinayeti: İstanbul’da yakalanan üç zanlı için ek gözaltı süresi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yakalanan altı şüpheliden üçü hakkında ek gözaltı süresi verildi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündeme gelen KKTC’li kumarhane sahibi Halil Falyalı 8 Şubat’ta, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğramıştı. Falyalı kaldırıldığı hastanede, şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye’de 9 Şubat’ta üç, hafta sonu (12-13 Şubat) da üç olmak üzere toplam altı kişi gözaltına alınmıştı. KKTC’deyse dört kişi tutuklanmıştı. KKTC Polis Genel Müdürlüğü, dün, cinayette kullanılan silahları, olay yerine yakın bir dere yatağında bulunduğunu açıklamıştı.

AA’nın haberine göre İstanbul’da yakalanan üç zanlının gözaltı süresi uzatıldı.

Zanlıların, hafta sonu yakalanan şüphelilerle emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.