Falyalı suikastinin silahları bulundu: Bir tabanca, iki kalaşnikof

KKTC Polis Genel Müdürlüğü, Halil Falyalı cinayetinde kullanılan silahları, olay yerine yakın bir dere yatağında bulunduğunu açıkladı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündeme gelen KKTC’li kumarhane sahibi Halil Falyalı 8 Şubat’ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğramıştı. Falyalı kaldırıldığı hastanede, şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Polisin açıklamasında, olayda her türlü ihtimalin göz önünde bulundurulduğu belirtilirken, elde edilen bilginin Türkiye’yle de paylaşıldığı aktarıldı. Açıklamada, altı kişinin İstanbul’da gözaltına alındığı, iki kişinin ise 9 Şubat’ta Girne’de tutuklandığı belirtildi.

Polis, dün Alsancak’taki bir eve operasyon düzenlendiğini, iki kişinin daha tutuklandığını, 9 mm çapında bir tabanca ise 15 fişeğin bulunduğunu kaydetti.

Açıklamada şu bilgiye yer verildi: “​Büyük bir titizlikle çalışmalarına devam eden Polis Genel Müdürlüğü ekipleri 13 Şubat 2022 tarihinde, cinayet mahalli olan, Çatalköy 20 Temmuz Caddesi’nin yaklaşık bir kilometrelik batı kısmında, dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, iki adet Kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait dört adet şarjör ve 39 adet mermi ile bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ve toplam 13 adet mermi bulunmuştur. Yapılan balistik incelemeler sonucu söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştır.

​Ülkemiz gündeminde geniş yankı uyandıran bu cinayetin en kısa sürede aydınlatılması için, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Polis Teşkilatları tüm imkanlarını seferber etmiş bulunmaktadır. İki ülke polisi tarafından müştereken yürütülen soruşturmanın, hiç bir şüpheye mahal vermeyecek şeklide meselenin aydınlatılması için büyük bir titizlikte çalışmalar sürmektedir.”