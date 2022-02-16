Halil Falyalı cinayeti: İstabul’da yakalanan iki kişinin daha gözaltı süresi uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yakalanan iki şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündeme gelen KKTC’li kumarhane sahibi Halil Falyalı 8 Şubat’ta, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğramıştı. Falyalı kaldırıldığı hastanede, şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye’de 9 Şubat’ta üç, hafta sonu (12-13 Şubat) da üç olmak üzere toplam altı kişi gözaltına alınmıştı. KKTC’deyse dört kişi tutuklanmıştı. KKTC Polis Genel Müdürlüğü, 13 Şubat’ta, cinayette kullanılan silahları, olay yerine yakın bir dere yatağında bulunduğunu açıklamıştı. Pazartesi günü (14 Şubat) İstanbul’da gözaltına alınan isimlerinin üçünün gözaltı süresi uzatılmıştı.

AA’nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan altı şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerden üçü hakkında daha önce gözaltı süresi uzatılırken, 13 Şubat’ta yakalanan iki zanlı için de ek gözaltı süresi alındı.

Gözaltı süresi henüz dolmayan şüpheliyle birlikte altı kişinin sorgularının sürdüğü belirtildi.