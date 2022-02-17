Bakan da emin olamadı: Esnafa elektrikte muhtemelen yüzde 25 indirim gelecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte yeni tarifeyle esnafın fatura tutarından belli bir kademede ‘muhtemelen’ yüzde 25 indirim olacağını söyledi. Dönmez, indirimli tarifeyle ilgili çalışmanın 1 Mart’a kadar tamamlanacağını söyledi.

Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmiş, aylık 150 kilovatsaate kadar yüzde 50, üstüne yüzde 127 zam gelmişti. Ancak şubattan itibaren 150 kilovatsaatlik sınırı 210’a yükseltilmişti. Bazı kentlerde elektrik zammı protesto edilirken, esnaf da fatura miktarlarını camlara asmaya başlamıştı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarifelerin gözden geçirileceğini söylemişti.

NTV canlı yayınında konuşan Bakan Dönmez de ”Vatandaşın lehine adımlar atacağız” dedi ancak net bilgi vermedi.

Esnaflar için de indirimli tarife üzerinde çalışıldığını söyleyen Dönmez, ‘muhtemelen’ yüzde 25 indirim olacağı anlattı: ”Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart’a kadar bitirmek. Esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacak.”

‘Sorun yurt dışı kaynaklı’

Dönmez’in açıklamaları şöyle:

*Doğalgazda 80 milyar lira, elektrikte 20 milyar liralık bir yük aldık. Geçen yıl her haneye 5 bin liralık bir desteğimiz oldu. Bu yıl da hanelere destek miktarı geçen yıldan daha fazla olacak. Artan maliyetler zorunlu olarak tüketicilere yansıdı.

*Sorunun kaynağı Türkiye’de değil, yurt dışındaki fiyat artışları. Bizim beklentimiz fiyatların bir miktar geri geleceği yönünde.

*Elektrikte tedarik tarafında iki oyuncu var; serbest ve görevli tedarikçiler. Konutta elektrik tarafında isterseniz tedarikçinizi değiştirebilirsiniz. Sözleşmenizi sonlandırdığınızda görevli tedarikçiden elektriği alabiliyorsunuz.

*Yıllık 450 ile 1150 lira ısınma yardımı olacak. 4 milyon hane ısınma yardımından yararlanacak. Bunlar dar gelirli ailelerimiz olacak.

*Dernek ve vakıfların yöneticileri, abonesi oldukları elektrik dağıtım şirketlerine gidip durumlarını bildirecek. Dağıtım şirketlerine başvuracak. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacak.

Isparta’daki elektrik kesintileri

*Isparta’da 3 Şubat günü son yıllarda bu şiddette bir kar yağışı hiç almadıklarını ifade ettiler. Bu kadar yoğun yağışın olması atmosfere açık şebekelerde ciddi hasar oluşturdu ve arıza neredeyse 10 katına çıktı. Bu lokal bir afet. TEDAŞ bununla ilgili bir inceleme başlattı. Buradan çıkacak neticeye göre rapor EPDK’ya gönderilecek. Gereği yapılacak.