Reynmen’e iki suçtan iki yıl 10 aya kadar hapis istemi

‘Reynmen’ lakabıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş’a sunucu Bircan Bali’yi tehdit ettiği gerekçesiyle hapis cezası istendi.

Fotoğraf: Instagram

Sunucu Bali, Aktaş’ın sosyal medya hesabından kendisi için “Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz. Vasfınız ne sizin? Değerlerim hakkında yaptığınız yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim” dediği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Bunun üzerine Aktaş hakkında İstanbul 48’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından dokuz buçuk aydan dört yıl dört aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Sözcü’nün Hayati Arıgan’ın haberine göre davanın bugünkü duruşmasına avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcı, Aktaş’ın “Leşsiniz, iğrenç insan, ucuzsunuz, yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz, sizi pişman edeceğim” ifadelerini kullandığını, bunu da savunmasında kısmen kabul ettiğini belirtti.

Olayın kolluk tutanakları ve ekran görüntüleri tarafından sabit olduğunu belirten savcılık, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından üç ay 15 günden iki yıl 10 aya kadar hapis istedi.

Alınan mütalaanın ardından tarafların savunmalarını hazırlaması için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.