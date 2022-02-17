İmamoğlu ve Yavaş’tan Erdoğan’a ‘tarifeli’ yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın belediyeleri su tarifelerinde en az yüzde 7 indirim yapmaya çağırmasını eleştirdi: “Suda KDV indirimi yüzde 7 oranında yapıldı ancak büyükşehir belediyelerinin su temin maliyeti bir yılda yüzde 100’den fazla arttı.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da suyun fiyatını 15 Şubat’tan itibaren KDV indirimi oranında indirdiklerini bildirdi.

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Resmi enflasyonun yüzde 50’ye dayanması sonrası AKP hükümeti temel gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e çekmek zorunda kalmıştı.

Bugün AKP’nin il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan şunları söylemişti: “Belediye başkanlarımız su tarifelerinde en az KDV kadar indirim yaparak, enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır. AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde su tarifesinde en az yüzde 7 indirim yapacağız. Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hesabını soracağız.”

İmamoğlu, şöyle yazdı: “Önemli bir bilgilendirme! Suda KDV indirimi yüzde 7 oranında yapıldı ancak büyükşehir belediyelerinin su temin maliyeti bir yılda yüzde 100’den fazla arttı. Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin.”

Önemli bir bilgilendirme!



Suda KDV indirimi %7 oranında yapıldı ancak Büyükşehir Belediyelerinin su temin maliyeti 1 yılda %100’den fazla arttı. Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 17, 2022

Yavaş ise şunları kaydetti: “Sevgili hemşehrilerimiz. Ankara b.ş.b olarak, su satış tarifemizde yüzde 8 olan KDV oranı 15 Şubat 2022 tarihinden bu yana yüzde 1 olarak uygulanmaktadır.”