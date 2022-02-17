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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan belediyelere su tarifesinde indirim çağrısı: En az KDV kadar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan belediyeleri su tarifelerinde en az yüzde 7 indirim yapmaya çağırdı.

AKP’nin il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Belediye başkanlarımız su tarifelerinde en az KDV kadar indirim yaparak, enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır. AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde su tarifesinde en az yüzde 7 indirim yapacağız. Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hesabını soracağız.”


Resmi enflasyonun yüzde 50’ye dayanması sonrası AKP hükümeti temel gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e çekmek zorunda kalmıştı.

Benzer bir KDV düzenlemesinin eğitim ve sağlık hizmetleriyle konut satışları için de getirileceğini bildirilmişti.

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