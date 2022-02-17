TL için risk: ‘Yetkili ağız’dan Fed’e enflasyona karşı katı önlem çağrısı

St. Louis Merkez Bankası Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) senelik enflasyon hedefinin, 300 baz puanın üzerinde aşılacağını söyleyerek yüksek enflasyona karşı katı önlemler alma çağrısını yineledi.

St. Louis Merkez Bankası, Washington D.C.’dekiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nı oluşturan 12 bölgesel merkez bankasından biri.

ABD’de geçen hafta açıklanan veriler yıllık enflasyonun ocakta beklentileri aşarak yüzde 7,5’e ulaştığını göstermişti. Rakam aynı zamanda son 40 yılın da zirvesi.

Bu oran, faiz artış beklentisini güçlendirmişti. Artış hareketi Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkeler tarafından dikkatle izleniyor.

ABD içinden de enflasyona karşı katı önlemler alınması çağrıları artıyor.

Son olarak Bullard, 1 Temmuz’a kadar üç toplantıda bir tam puanlık artırım yapılması gerektiğini söyledi.

Bullard, “Hesaplamalara göre enflasyon hedefimizi tutturamayacağız. Politika faizi halen en düşük seviyede ve varlık alımlarımız da devam ediyor. Şu anda daha sıkı bir para politikası izlememiz gereken zamandayız” dedi.