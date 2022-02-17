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Yaramazlara biraz batar!

MASAK’tan yerli kripto para borsalarına 19 milyon lira ceza

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para borsaları Bitci, Icrypex, Paribu ve BTC Türk’e toplam 18 milyon 800 bin lira para cezası kesti.

Fotoğraf: Reuters

Ceza, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik getirilen yükümlülüklerin denetimi sırasında kesildi.


1 Mayıs 2021’de çıkarılan kanunla kripto para borsaların tabi oldukları yükümlülükler; müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.

Firmalara kesilen cezaların miktarı şöyle:

  • Bitci: 4 milyon 250 bin lira
  • Icrypex: 4 milyon 100 bin lira
  • Paribu: 8 milyon lira
  • BTC Türk: 2 milyon 450 bin lira

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