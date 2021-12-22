Türkiye’de günlük kripto para işlem sayısı yeniden 1 milyonun üstünde

AKP hükümetinin modern iktisat teorileriyle uyuşmayan para politikalarının yarattığı endişe, birikimlerini enflasyondan korumak isteyenleri yeni nesil finansal ürünlere yönlendiriyor.

Eylül ayından bu yana TL’de yaşanan yüzde 40’lık kayıp sonrası Türkiye’de günlük kripto para işlem sayısı yeniden 1 milyon seviyesinin üstüne çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Blockchain analizleri yapan Chainalysis ve Kaiko’nun verilerine göre, günde 1 milyon işlem eşiği ilk olarak mart ayında Naci Ağbal’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından beklenmedik şekilde Merkez Bankası başkanlığı görevinden alınması sonrası kaydedilmişti. O dönem geceyarısı yapılan görev değişikliği sonrası Türk Lirası yine ciddi değer kaybı yaşamıştı.

Ancak son dönemde TL’deki oynak seyir yatırımcıların ilgisini çekmeden önce işlem hacmi 500 bin seviyesinin altına dönmüştü.

Veriler 2019 yılından bu yana TL ile yapılan işlemlerde yatırımcıların en çok Bitcoin ve Tether ile işlem yaptığını gösteriyor.

TL’de eylül ayından bu yana yaşanan kayıp ise yüzde 40’a yakın gözüküyor.

Türk yatırımcılar için dolara ya da altına yatırım yapmak alışılagelmiş bir durum olsa da hükümetin son dönemde bu yatırımları zorlaştırması ve kripto para birimlerinin sert yükselişi bu alana ilgiyi de destekliyor.

Bitcoin son olarak 10 Kasım’da 69 bin dolara ulaşarak tarihi zirvesini görmüştü.