Kripto düzenlemesinde sona doğru: Yerel borsalara sermaye şartı

Türkiye, kripto paraların kullanımında dünyada dördüncü, Avrupa’daysa ilk sırada.

Özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüksek enflasyona rağmen Merkez Bankası zorladığı faiz indirimleri nedeniyle ilgi geçtiğimiz sene yeniden yükselişe geçti. Türkiye’de günlük kripto para işlem sayısının eylül ayından itibaren yeniden 1 milyon seviyesinin üstüne çıktığı görülüyor.

AKP hükümeti ise kripto varlıklarla ilgili yasal düzenleme için bir süredir paydaşlarla görüşmelerini sürdürüyordu.

Şimdiye kadar ortaya çıkan taslak metinde, izin almadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişilere üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilmesi ve varlık alım-satım ile transfer işlemlerini yetkisiz kuruluşlarda yapanlara 20 bin liradan az olmamak üzere ceza verilmesi gibi detaylar vardı.

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise kripto paralara yüzde 40 vergi getirileceği yönündeki iddiayı reddetmişti.

NTV Ankara’dan Özgür Akbaş’ın aktardığına göre söz konusu düzenlemede sona gelindi.

10-12 maddeden oluşması planlanan teklifle amaç, Türkiye’de yıllık ticaret hacmi 500 milyar dolara ulaşan kripto varlıkların alım satımının yapıldığı piyasayı düzenlemek.

Düzenlemede yatırımcının korunmasına ilişkin maddeler de olacak.

Çalışmayla, kripto varlıkların alım satımını organize eden ve ‘yerel borsalar‘ olarak tabir edilen firmalara sermaye şartı da getiriliyor. Bu firmaların sermayesinin 1 milyar liranın altında olmaması yönünde görüşlerin olduğu ama yapılan piyasa çalışması sonrası limite ilişkin tam kararın verileceği ifade ediliyor.

Bireysel yatırımcıdan ise vergi alınmaması görüşü ağır basıyor.