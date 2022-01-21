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Yaramazlara biraz batar!

‘Kripto paralara yüzde 40 vergi’ iddialarına yalanlama

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto paralara yüzde 40 vergi getirileceği ile ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Elitaş, Meclis’te kripto para borsalarının temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından konuştu.


AKP’li isim, kripto paralarla ilgili yasaklayıcı değil, düzenleyici bir çalışma yaptıklarını yineledi: “Bizim amacımız, piyasaya giren insanların, burada yatırım yapmak isteyen insanların, belli bir birikimini kripto varlıklarda değerlendirmeye çalışan insanların mağdur edilmesini önleyici bir yasal düzenleme.

Elitaş, kripto varlıklarla ilgili henüz ortaya çıkmış net bir taslak olmadığını ve yüksek miktarlarda vergi alınacağına ilişkin sosyal medyada gezen iddialarınsa gerçeği yansıtmadığını söyledi: “Düzenleme ile yüzde 40 vergi geleceğine dair haberlerin aslı astarı yok. Esas itibarıyla yapmak istediğimiz; genel çerçeve bir yasayı ortaya çıkarmak.”

Elitaş son olarak borsa temsilcileriyle görüştükten sonra oluşan taslağı ilgili kurumlarla görüşeceklerini, son şeklinse Meclis’te verileceğini ekledi.

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