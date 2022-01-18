‘Kripto yasası’nda son durum: AKP’li Elitaş Binance’le görüşecek

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance’nin Türkiye temsilcileri ile görüşecek.
AKP kripto varlıklarla ilgili yasal düzenleme için paydaşlarla görüşmelerini sürdürüyor. Elitaş daha önce düzenleme için ‘sistemi düzenleyici, kötü niyetlileri engelleyici, yatırımcıları koruyucu, mağduriyeti önleyici‘ tanımlaması yapmıştı.
AA’nın aktardığına göre, Elitaş, Binance’in temsilcileriyle perşembe günü Meclis’te görüşecek.
Görüşmede, Binance temsilcilerinin yasal düzenleme konusunda önerilerini sunacağı ve teknik sunum yapacağı belirtiliyor.
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