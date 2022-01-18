Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Kripto yasası’nda son durum: AKP’li Elitaş Binance’le görüşecek

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance’nin Türkiye temsilcileri ile görüşecek.

Fotoğraf: Reuters

AKP kripto varlıklarla ilgili yasal düzenleme için paydaşlarla görüşmelerini sürdürüyor. Elitaş daha önce düzenleme için ‘sistemi düzenleyici, kötü niyetlileri engelleyici, yatırımcıları koruyucu, mağduriyeti önleyici‘ tanımlaması yapmıştı.


AA’nın aktardığına göre, Elitaş, Binance’in temsilcileriyle perşembe günü Meclis’te görüşecek.

Görüşmede, Binance temsilcilerinin yasal düzenleme konusunda önerilerini sunacağı ve teknik sunum yapacağı belirtiliyor.

Kripto para yasasında ilk taslak

Türkiye’de günlük kripto para işlem sayısı yeniden 1 milyonun üstünde

MB ve BDDK’nın kripto para mesajları nasıl okunmalı, yasak ihtimali masada mı?

SON HABERLER

Uzmanlar uyarıyor: Salgını ‘saldık’

Covid-19 pandemisine yönelik önlemlerin gevşetilmesi endişelere yol açıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu’ndan göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Levent Akyıldız, “Son kararların hiçbir rasyonel dayanağı yok. Bu salgını, salmak” dedi. 