Rasim Ozan Kütahyalı, Dursun Çiçek’e tazminat ödeyecek

Eski CHP milletvekili emekli Dursun Çiçek, ‘FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da yayınladığı darbe bildirisinde imzası olan eski tuğgeneral Mehmet Partigöç’le dost olduğunu öne süren Rasim Ozan Kütahyalı’ya açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

AA’nın haberine göre İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya, davacı eski albay Dursun Çiçek, avukat kızı İrem Çiçek ile katıldı. Davalı Rasim Ozan Kütahyalı’yı ise avukatı Hasan Çalıoğlu temsil etti.

Avukat İrem Çiçek, müvekkilinin dost olduğu ileri sürülen Partigöç’ü tanımadığı gibi ‘FETÖ’ tarafından da mağdur edildiğini söyledi. Davacı Dursun Çiçek de ‘FETÖ’yle onuruyla mücadele ettiğini, beş yıl tutuklu kaldığını, Partigöç’ü tanımadığını belirterek, Kütahyalı’nın gazetecilik mesleği gereği bunları bildiğini dile getirdi.

‘Biz mücadele yürütürken davalı örgüte destek verdi’

Bu mücadeleye zarar vermek amacıyla dava konusu yazıların kaleme alındığını ve programlar yapıldığını savunan Çiçek, “Bu mücadelemizi yürütürken, davalı örgüte destek vermiştir. Yargı makamları dışında müracaat edeceğimiz bir yer de yoktur. Davalı beni arasaydı durumu anlatır, bu kişiyle bağlantımın olmadığını söylerdim. Davanın kabulünü isteriz” ifadelerini kullandı.

12 bin 500 lira tazminat ödeyecek

Kütahyalı’nın avukatı Çalıoğlu ise müvekkilinin ifade hürriyetinden faydalandığını ve diğer kaynaklardaki haberleri dile getirdiğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek 12 bin 500 liralık manevi tazminatın Kütahyalı’dan alınarak Dursun Çiçek’e verilmesine hükmetti. Ayrıca, tazminatın, dava tarihinden itibaren yasal faizle işletilmesine karar verdi.

Davanın geçmişi

İrem Çiçek tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, davalı Rasim Ozan Kütahyalı’nın 17 Haziran 2020’de Güneş gazetesindeki yazısı ve Beyaz TV’deki bir programda hakaret ve iftirada bulunduğu kaydedilmişti. Kütahyalı’nın, Çiçek’in en yakın dostlarından birinin 15 Temmuz’un kilit isimlerinden Mehmet Partigöç olduğunu öne sürüp, asılsız şekilde aralarında ilişki olduğunu söyleyerek kirli iftiralarda bulunduğu ifade edilmiş, 100 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.