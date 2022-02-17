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Yaramazlara biraz batar!

BİM, ‘kartelleşme’ cezasını yüzde 25 indirimle erken ödedi

Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden BİM, Rekabet Kurulu tarafından kesilen 958,1 milyon TL’lik para cezasını erken ödedi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gıda enflasyonundan sorumlu tuttuğu BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Suudi sermayeli sıvı gıda şirketi Savola Gıda’ya geçen yıl ekim ayında toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesilmişti.


Rekabet Kurumu cezanın gerekçesini zincir marketlerin aralarında anlaşarak birlikte fiyat yükseltmesi olarak göstermişti.

BİM’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada cezasının yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 718,6 milyon TL olarak bugün ödendiği belirtildi.

Cezanın ödenmesinin suçlamaların kabul edildiği anlamı taşımadığı, cezanın iptaline ilişkin yasal süre içinde dava açılacağı vurgulandı.

BİM daha önce yaptığı bir açıklamada da söz konusu cezayı yargıya taşıyacağını duyurmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı son verilere göre Türkiye’de gıda enflasyonu yüzde 55,61 seviyesinde. Marketler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aksine etiketlerdeki yüksek seyrin enflasyon kaynaklı olduğunu düşünüyor.

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