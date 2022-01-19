Zincir marketlerin ‘fiyat’ yazışmaları yayınlandı

Rekabet Kurumu, beş zincir market ve bir yağ şirketine kestiği ‘kartel‘ cezasına ilişkin konuşmaları yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gıda enflasyonundan sorumlu tuttuğu BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Suudi sermayeli sıvı gıda şirketi Savola Gıda’ya geçen yıl ekim ayında toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesilmişti.

Rekabet Kurumu cezanın gerekçesini zincir marketlerin aralarında anlaşarak birlikte fiyat yükseltmesi olarak göstermişti.

Marketlerse iddiaları reddederek zamların enflasyon kaynaklı olduğunu öne sürmüş, cezayı da yargıya taşıyacaklarını eklemişti.

Rekabet Kurumu, marketlerin birbirleriyle fiyat konusunda iletişimde bulunduğunun kanıtı olarak Whatsapp grupları veya e-posta aracılığıyla yazışmalarını yayınladı.

Sözcü’nün aktardığına göre karar kapsamında aktarılan bilgi ve belgelerde, 3-4 Nisan 2019’daki Whatsapp görüşmelerinde ilk olarak A101 icra kurulu üyesi tarafından A101 kategori müdürüne “Bim/Migros/Şok ne yapıyor” diye sorulduğu, bunun üzerine BİM’le görüşüldüğü ve izleyen cuma gününe kadar beklenmesinin konuşulduğu görülüyor.

Ertesi gün A101 kategori müdürü tarafından tanzim ürünleri olarak belirtilen patates, soğan ve domates satış fiyatlarının İstanbul hariç olmak üzere tüm Türkiye’de bir sonraki günden geçerli olarak sırasıyla 5, 4 ve 7 TL’ye yükseltileceği, diğer ürünlerin fiyatlarınınsa serbest olarak belirleneceği, bölgelere bu çerçevede bilgi verileceğine ilişkin olarak A101 icra kurulu üyesinin bilgilendirildiği görüldü. Gerekçenin sorulması üzerineyse BİM ile bu şekilde konuşulduğu belirtildi. Sonrasındaysa fiyatların konuşulan seviyelere geldiği anlaşıldı.

Kaynak: RK

Sayfalarca e-posta ve Whatsapp görüşmesinin yer aldığı dokümanlarda Savola isimli yağ firması aracılığıyla marketler arasında fiyatlama anlaşmaları yapıldığı da fark ediliyor.

Rekabet Kurulu kararında, Savola tarafından tedarik edilen muhtelif markalı sıvı yağ ürünlerine ilişkin olarak A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve Şok arasında Savola aracılığıyla fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı ve piyasanın organize edildiği tespiti yapıldı.