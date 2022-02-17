Aile hekimleri ve ASM çalışanları grevde

Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları bugün Türkiye genelinde iş bıraktı. İş bırakma eylemi yarın da devam edecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya hitap eden eylemciler, “Asgari ücrete yakın hak ediş alan ebe ve hemşire, yoksulluk sınırında hak ediş alan aile hekimleri, son bir ay içerisinde 197 ve son bir yıl içerisinde ülkesini terk eden binlerce hekim, sizlerin eseridir” diye haykırdı.

İstanbul’daki sağlık işçileri, Zeytinburnu’ndaki eski Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde buluşarak taleplerini dile getirdi. İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İstanbul Şubesi, Tüm Aile Sağlığı Sağlık Memuru-ATT Hemşire ve Ebe Derneği, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Genel Sağlık-İş Sendikası, Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası’nın katıldığı eylemde konuşmacılar sağlık bakanlığından şu taleplerde bulundu:

‘Faturalarımızı ödeyemiyoruz’

“Sağlıkta dönüşümle birlikte verilen sözler unutulmuş, aile sağlığı merkezleri modernize edilmek yerine kaderlerine terk edilmiştir. Birçok aile sağlığı merkezi fahiş artan elektrik, doğalgaz faturalarını ödeyememekte, artan personel giderlerini karşılayamamaktadır. Yakın zaman içerisinde aile sağlığı merkezlerinde çalışan ve ücretleri aile hekimleri tarafından karşılanan 20 bine yakın yetişmiş sağlık çalışanı işsiz kalacak, aile sağlığı merkezlerinde verilen birçok hizmet durma noktasına gelecektir.

‘Pandemide bile değersizleştirildik’

Bizlere söz verildiği gibi, aile hekimliği başına düşen nüfuslar azaldıkça enflasyona karşı aile hekimi ve aile sağlığı ebe hemşirelerin hak edişlerinde iyileştirilme yapılmamış, pandemi döneminde bile, negatif performansa dayalı angaryalar arttırılarak aile hekimleri, aile sağlığı ebe ve hemşireleri değersizleştirilmiştir.

Sayın sağlık bakanı; asgari ücrete yakın hakediş alan aile sağlığı çalışanı ebe ve hemşire, yoksulluk sınırında hakediş alan aile hekimleri, Son bir ay içerisinde 197 ve son bir yıl içerisinde ülkesini terk eden binlerce hekim, sizlerin eseridir. Buradan açık bir şekilde haykırıyoruz. Baskılara boyun eğmeyeceğiz! Günübirlik politikalara alet edilmiş aile hekimliği sistemi, sanrı ve hezeyanlarla idare edilmektedir.

‘Cadı avı yapılıyorsunuz’

Yapılan mevzuat düzenlemesiyle yüzlerce meslektaşımızı kaybettiğimiz bir dönemde, moral ve motivasyonumuz yok edilmiş sözleşme feshi baskısı altında hizmet sunmamız istenmiştir. Aile hekimi ve aile sağlığı ebe-hemşirelerine uygulanan bu orantısız ceza ve baskının gerekçesini anlamakta zorlanıyoruz.

İstanbul, Tekirdağ, Muş, Hakkâri, Mersin ve Diyarbakır gibi birçok ilde, anayasaya aykırı olduğunu düşündüğümüz ceza yönetmeliği kullanılarak, tabiri caiz ise ‘cadı avı’ başlatılmış, birçok aile hekiminin sözleşmesi il sağlık müdürleri tarafından yenilenmemiştir. Buradan açık bir şekilde haykırıyoruz. Bizlere hak görülen bu ceza yönetmeliğini, istemiyoruz!

‘Etkin şiddet yasası bekliyoruz’

Kışkırtılmış sağlık talebi, artan angarya ve iş yoğunluğu altında ezilen sağlık çalışanları her gün dozu artan şiddet ile karşı karşıya kalmaktadır. Hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarını şiddetin hedefi haline getiren itibarsızlaştırıcı söylemlerden derhal vazgeçilmelidir. Arttırılmış cezalarla etkin sağlıkta şiddet yasası çıkartılmalı adli merciler sağlıkta şiddet durumunda kanunları şiddeti caydırıcı ve etkili bir şekilde uygulamalıdır. Aksi takdirde bu şiddetin faili siz olacaksınız.”

‘Bu iş yükü altında eziliyoruz’

Eylemci hekim ve sağlık çalışanları halka da hitap etti: “Bebek ve erişkin aşılama, bebek, çocuk, kadın, gebe, lohusa izlem, kanser taramaları, laboratuvar hizmetleri, poliklinik hizmetleri, kronik hastalık takipleri ve daha sayamayacağımız birçok çalışma ile halkımızın yaşam süresini uzattık. Ancak biz sağlık çalışanları olarak aldığımız eğitimlerin güçlüğü, çalışma şartlarımızın yüksek stresi altında sağlıkla yaşlanamıyoruz. Başa çıkılması mümkün olmayan iş yükü ve mobbing altında eziliyoruz. Adil, demokratik, insanca bir çalışma ortamı istiyoruz.”

Aile hekimleri ve ASM çalışanları taleplerini şöyle özetledi: