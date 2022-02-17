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Yaramazlara biraz batar!

Faiz kararı sonrası dolar ve avro ‘stabil’

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından dolar ve avro kurunda hareket sınırlı.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası, yılın ikinci para politikalar kurulu (PPK) toplantısında da faizleri yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı. AKP hükümetinin odak noktalarından biri haline gelen liralaşma stratejisi de ilk kez PPK metinlerine girdi.


Reuters anketindeki 20 kurumun tamamı da politika faizinin yüzde 14’te tutulmasını bekliyordu.

Merkez Bankası, eylül ayından itibaren üst üste dört toplantısında toplam 500 baz puan indirdikten sonra, geçen ayki ocak ayı toplantısında bir değişikliğe gitmemişti. 

Söz konusu faiz indirimleri nedeniyle TL sadece geçen yıl yüzde 45’ten fazla değer kaybetmişti.

Güne 13,58 civarında başlayan dolar/TL, bugün açıklanan faiz kararı sonrası dar banttaki hareketini korudu. Dolar saat 14:30 itibariyle 13,61’de.

Açılışı 15,42 TL’den yapan avro kuruysa karar sonrası 15,50’nin biraz üzerinde hareket ediyor.

MB’nin ocak ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,04 TL çıkmıştı.

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