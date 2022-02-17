Kadın sporcuları ‘suya gömen’ Sutopu Federasyonu topa tutuldu

Sutopu Federasyonu’nun uluslararası şampiyonalarda eleme maçlarına hazırlanan erkek ve kadın milli takımlar için yayınladığı fotoğraflı paylaşıma sosyal medyada tepki yağdı.
Federasyonun başarılar dilediği paylaşımda iki takımın oyuncularının yer aldığı fotoğraflardan kolaj yapılmış. Fotoğrafta, erkek takımı oyuncuları tüm vücutları görünür halde havuz kenarında sıralanırken, kadın takımı oyuncularının havuz içindeyken verdiği bir poz kullanılmış.
Twitter’daki paylaşım şöyle:
Federasyon daha sonra kadın sporcuların vücutlarının göründüğü bir fotoğraf paylaştı. Paylaşım tepkilere yanıt olarak yoruldu.
Twitter’daki tepkiler şöyle: