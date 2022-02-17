Kadın sporcuları ‘suya gömen’ Sutopu Federasyonu topa tutuldu

Sutopu Federasyonu’nun uluslararası şampiyonalarda eleme maçlarına hazırlanan erkek ve kadın milli takımlar için yayınladığı fotoğraflı paylaşıma sosyal medyada tepki yağdı.

Federasyonun başarılar dilediği paylaşımda iki takımın oyuncularının yer aldığı fotoğraflardan kolaj yapılmış. Fotoğrafta, erkek takımı oyuncuları tüm vücutları görünür halde havuz kenarında sıralanırken, kadın takımı oyuncularının havuz içindeyken verdiği bir poz kullanılmış.

Twitter’daki paylaşım şöyle:

Avrupa Şampiyonası elemelerinde İsrail'de mücadele edecek Erkek Milli Takımımıza ve Sırbistan'da eleme maçları oynayacak Kadın Milli Takımımıza başarılar dileriz 🇹🇷 pic.twitter.com/xzsILEeOqX — Sutopu Federasyonu (@SutopuFed) February 16, 2022

Federasyon daha sonra kadın sporcuların vücutlarının göründüğü bir fotoğraf paylaştı. Paylaşım tepkilere yanıt olarak yoruldu.

Milli mesai başlıyor 🇹🇷

Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası Elemeleri

1. Maç Bugün

TSİ 23.00

Türkiye – Belçika



2. Maç 18 Şubat 2022 Cuma

TSİ 12.00

Türkiye – Yunanistan



3. Maç 19 Şubat Cumartesi

TSİ 23.00

İsviçre – Türkiye



4. Maç 20 Şubat 2022 Pazar

TSİ 14.00

Sırbistan – Türkiye pic.twitter.com/p0hDKzPVg7 — Sutopu Federasyonu (@SutopuFed) February 17, 2022

Twitter’daki tepkiler şöyle:

Bu paylaşımı yapmadan önce sosyal medyayı yöneten arkadaşın aklına Işın Karaca'nın bir kız annesi olduğu gelmiş galiba https://t.co/VbEMQjK0IU — Burcu Karakaş (@burcuas) February 17, 2022

Kadınların yüzü gözüküyor!!!! Suyun altına soksaydınız keşke! https://t.co/3VkyphgAvi — nevsin mengu (@nevsinmengu) February 17, 2022

sporcularimiza basarilar ve federasyonun bu paylasimini gerceklestirenlere de ayrimciliktan azade hur bir vizyon dileyelim https://t.co/OI9Yha46Gj — Meriç Aral (@mericaral) February 17, 2022

Haberi bir de biz verelim, zihniyetinize de tükürelim. #sutopufederasyonu



Sırbistan'da eleme maçları oynayacak Kadın Milli Takımımıza ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde İsrail'de mücadele edecek Erkek Milli Takımımıza başarılar dileriz 🇹🇷 https://t.co/W3yC8a00qS pic.twitter.com/c9RNFoxtTF — Ayca Der Halbmond (@aycaderhalbmond) February 17, 2022

Komik olsun diye tasarlanmış olsa abartılı gelir… Suya gömdüğünüz kadın yüzücüler size rağmen çok başarılı olur umarım. Cinsiyetçilik akılsızlıktır. @SutopuFed pic.twitter.com/46r01pNr6F — Zehra Celenk (@ZehraCelenk) February 17, 2022

Kadın sporcuların saçları ve bedenleri gözükmeyecek şekilde çekilen fotoğrafını servis eden Sutopu Federasyonu haddini bilsin!



Şeriat sevdanıza, kadın düşmanı yobazlığınıza geçit vermeyiz. Laiklik için mücadele eden kadınlar olarak kadın su topu takımına başarılar diliyoruz. https://t.co/yMOfweLDYF — FKF'li Kadınlar (@fkflikadinlar) February 17, 2022

Su topu federasyonu… Kadın sporcuları su altında gösteriyorsan erkekleri de böyle göster. pic.twitter.com/kU6dj92fN2 — omrgnd (@omrgnd) February 17, 2022