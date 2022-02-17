Sivil polis olduğunu iddia eden biri Kaftancıoğlu’nun davasını izlemeye gitmiş

Sivil polis olduğunu ifade eden bir kişi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a ‘hakaret’ten yargılandığı davayı izlemek için görevlendirildiğini iddia etti.

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Geçen ekim ayında Kaftancıoğlu hakkında, Altun’a ‘hakaret içeren ifadeler kullandığı’ gerekçesiyle bir yıl iki aydan iki yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, söz konusu davanın bugünkü duruşmasında Covid-19 nedeniyle stajyer avukatların bile alınmadığı mahkeme salonuna sivil giyimli bir şahsın katıldığını dile getirdi.

Kaftancıoğlu’nun avukatının ısrarla bu şahsın kim olduğunu sorduğunu aktaran Özkoç, şöyle devam etti: “Canan Kaftancıoğlu’nun avukatı kim olduğunu soruyor. Emniyetten, polis olduğunu; Emniyet tarafından görevlendirildiğini söylüyor. Daha sonra avukatlar hakime, bunun doğru olmadığını, tutanak tutulması gerektiğini ve soruşturulması gerektiğini ifade ediyorlar. Hâkim; sadece bunları dinlemekle kalıyor. Kişi salondan çıkıyor ve hakkında hiçbir araştırma, hiçbir tutanak tutulmadan gidiyor.

Bu kişi kimdir? Gerçekten emniyet mensubu mudur? Emniyet mensubu ise bu emri kim vermiştir? Kaftancıoğlu’nun davasına gelip de oturma amacı nedir? Gözdağı mı vermektir? Bunun sorumlusu kimdir? Eğer emniyet mensubuysa bana sorarsanız, bunun sorumlusu İçişleri Bakanı’dır… CHP olarak bunu asla takipsiz bırakmayacağız. Arkadaşlarımız soru önergesi veriyorlar. Hukukçularımızla takip ediyoruz. Ne yapılmak istendiğini kamuoyuna açıklamak durumundadır iktidar. İçişleri Bakanı’ndan bunun cevabını bekliyoruz.”