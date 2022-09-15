Akşam Postası / 15 Eylül 2022

TOKİ başkanı, Erdoğan’la çelişti: Sosyal konutta fiyat ve taksitleri farklı anlattı

Konut projelerindeki 2+1 evlerin 608 bin liradan başlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TOKİ Başkanı Ömer Bulut’la çelişti: “İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde 2+1’in en küçük olanının fiyatı 780 bin lira olcak. Bunların dışındaki büyükşehirlerde de 608 bin lira ile 780 bin lira arasında olacak.”

FT üzerinden Türkiye’ye üçüncü kez ‘Rusya’ uyarısı

ABD ve Avrupa Birliği (AB), Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar konusunda Türkiye’nin bankacılık sektörünün yasadışı finansman için potansiyel bir arka kapı olduğu endişelerinden dolayı Türkiye üzerindeki baskıyı artırmaya hazırlanıyor.

Reuters, Türkiye’de faiz anketine katılacak ekonomist bulmakta zorlanıyor

Reuters ajansı her ay daha çok ekonomistin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz talebi doğrultusunda hareket eden Merkez Bankası’nın kararlarının tahmin edilemez olduğunu belirterek, Reuters anketlerine katılmamayı seçtiğini bildirdi.

KKM’ye 15 milyar lira daha gitti, toplam yük bütçe fazlasını katladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustosa ait bütçe verilerini paylaştı. Verilere göre, kur korumalı mevduat için bütçeden ödenen miktar 75,61 milyar TL’ye ulaştı.

Musa Anter davasına ‘zamanaşımı’ ayarlı erteleme

Kürt gazeteci ve yazar Musa Anter cinayetiyle ilgili dosyanın birleştirildiği dava 21 Eylül’e ertelendi. 30 yıllık zaman aşımı süresiyse 20 Eylül’de dolacak.

Bankalar döviz mevduatında faizi sıfıra yaklaştırdı

Merkez Bankası (MB), TL mevduattan daha yüksek yabancı para mevduatı bulunduran bankalara komisyon ödeme koşulu getirince, bankaların tasarruf sahiplerini döviz mevduattan vazgeçirmek için faizi yüzde birin altına çektiği öğrenildi.

Ermenistan: Azerbaycan’la ateşkes anlaşmasına vardık

Ermenistan’dan bir üst düzey yetkili, sınırda iki gün süren çatışmaların ardından dün Azerbaycan’la ateşkes anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Federer kortlara veda ediyor

Dünyanın en başarılı tenisçilerinden, ‘Majesteleri’ diye nitelendirilen İsviçreli Roger Federer (41), kortlara veda edeceğini duyurdu.

HDP’den Soylu hakkında suç duyurusu

HDP Hukuk Komisyonu, HDP’li Semra Güzel’in gözaltına alınış biçimine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polisler ve görüntüleri servis eden basın yayın organları hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘Özgül ağırlık’ Arınç’ın AKP’li vekil oğlunda da Peker rahatsızlığı: Gereği yapılmalı

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’ın oğlu AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının ‘acilen soruşturulması gerektiğini‘ söyledi.

Soylu, Özdağ’ın ‘teke tek’ çağrısına yanıt vermedi: Küfretmedim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la telefonda görüştüğünü, daha önce televizyonda kullandığına benzer sözleri kendisine söylediğini fakat küfretmediğini söyledi.

Nebati yatırım tavsiye etmişti: Banka endeksinde üç günde yüzde 25 kayıp

Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi, art arda üçüncü günde de gerilerken, kayıp yüzde 25’e yaklaştı.

ABD’li milyarder iklim kriziyle mücadele için şirketini devretti: Tek hissedarımız Dünya

ABD’li dış giyim markası Patagonia’nın sahibi milyarder Yvon Chouinard iklim değişikliğiyle mücadele etmek için toplam değeri 3 milyar dolar olan şirketini bağışladı.

Bathonea kazılarında 1600 yıllık hokka ve divit gün ışığına çıkarıldı

İstanbul’da Küçükçekmece Gölü Havzası’nda sürdürülen Bathonea kazılarında, geç Roma dönemine ait 1600 yıllık hokka ve divitten oluşan yazı takımı bulundu.

Boğaziçi’nde tüm bölüm ve enstitüler Prof. Zenginobuz’un görevden alınmasını kınadı

Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan tüm bölümler, iki enstitü ve müdürü hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınan Atatürk Enstitüsü akademisyenleri ‘kayyım rektör’ tarafından üç ay süreyle görevden uzaklaştırılıp hakkında disiplin soruşturması açılan ekonomi bölümü başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un görevden alınmasını kınadı.

ABD, Salman Rüşdi saldırısına destek veren kurumlara yaptırım uygulayacak

ABD, yazar Salman Rüşdi’ye yönelik cinayet teşebbüsüne destek verdikleri gerekçesiyle İran bağlantılı kurumlara yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

Bankadaki parasını çekebilmek için oyuncak tabancayla baskın yaptı

Lübnan’da, bir kadın, ‘kendi parasını çekebilmek’ için banka şubesine baskın yaptı. Oyuncak tabancayla!